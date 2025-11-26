VaiOnline
27 novembre 2025 alle 00:14

Mercoledì si giocano le gare rinviate 

Rinviate domenica scorsa per le condizioni meteo poco favorevoli alla disputa di un match, le due gare di campionato Guspini-Tharros e Tonara-Samugheo saranno giocate entrambe mercoledì prossimo alla stessa ora, le 15.

Tutte e quattro le squadre fanno parte del girone A e tre di loro si trovano nelle zone alte della classifica. In particolare il Guspini punta al successo contro i blasonati rivali per riagganciare in cima alla classifica il Castiadas e il Terralba, attualmente al comando con 28 punti. La formazione allenata da Dessì è stata a lungo in testa da sola, poi le avversarie hanno sfruttato un suo piccolo calo di forma e il seguente rallentamento per affiancarla in vetta rendendo il torno appassionante. La Tharros, a metà classifica a quota 15, per ora non è riuscita a imprimere l’accelerata necessaria a risalire la china e lottare per il vertice, come la sua storia richiederebbe.

Il Samugheo neopromosso è una delle sorprese della stagione, perché dall’alto dei suoi 16 punti è più vicino ai playoff che ai playout e avrà di fronte un Tonara in crisi, penultimo a quota 7. Prima di questo match affronterà in casa l’Arborea (ultima al momento delle qualificate per gli spareggi promozione con 21 punti) e un eventuale doppio successo gli aprirebbe orizzonti inattesi.

