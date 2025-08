Mercoledì la “Festa d’estate” nello spazio ritrovato 

Una festa aperta alla città, per festeggiare la rinascita della Sala Pira, per anni chiusa e abbandonata, e le tante iniziative che in questi mesi post inaugurazione si sono concentrate nello spazio comunale di via Brigata Sassari. “La festa d’estate” l’hanno chiamata gli organizzatori dell’iniziativa in programma mercoledì dalle 16.

«Nato come casa di quartiere a Quartu, lo Spazio Michelangelo Pira si è rapidamente trasformato in un punto di riferimento per la comunità, ospitando laboratori creativi, percorsi di cittadinanza attiva, attività per bambini e famiglie, incontri culturali e momenti di socializzazione», ricordano dalla coop Liberi tutti. «Un luogo dove le idee prendono forma grazie alla collaborazione tra cittadini, associazioni, gruppi informali e istituzioni».

Lo Spazio Michelangelo Pira fa parte di un intervento di rigenerazione socio culturale che nei prossimi mesi si allargherà anche al vicino parco Matteotti. «Dopo questi mesi intensi e pieni di iniziative, è tempo di fare il punto e guardare avanti insieme», dicono gli organizzatori della festa di comunità. Il programma della giornata prevede - alle 16 - un incontro aperto con tutte le realtà che hanno animato la struttura comunale con attività e proposte. Dalle 18 spazio a musica e buffet di vicinato.

