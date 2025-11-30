Mercoledì la Coppa Italia 

Subito in campo per preparare la partita di mercoledì a Napoli, valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Rientrati nell’Isola nella notte, i giocatori del Cagliari si sono ritrovati già ieri mattina al Crai Sport Center di Assemini con un leggero defaticante per chi ha giocato contro la Juventus e qualcosa in più per gli altri.

Magari l’impegno di Coppa non arriva proprio nel momento giusto, consente tuttavia ai rossoblù di voltare pagina più facilmente dal punto di vista mentale e all’allenatore Pisacane di coinvolgere chi, sinora, ha trovato meno spazio e aspetta solo l’occasione giusta per rilanciarsi e provare a scardinare le gerarchie. In rampa di lancio, tra gli altri, Kiliçsoy e Luvumbo, magari lo stesso capitano Pavoletti, e in difesa potrebbe finalmente arrivare una chance per l’uruguaiano Rodriguez o per il cagliaritano Pintus. Ha svolto ancora ieri un lavoro personalizzato Mazzitelli, terapie per Mina. Entrambi puntano alla prossima gara di campionato, domenica con la Roma. Di nuovo in gruppo, invece, Rog, ex Napoli. Chiaramente indisponibile Belotti. (f.g.)

