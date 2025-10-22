VaiOnline
Eccellenza.
23 ottobre 2025 alle 00:23

Mercoledì i nomi delle semifinaliste 

Mercoledì si scoprirà quali squadre accederanno alle semifinali della Coppa Italia di Eccellenza. Quel giorno, il 29 ottobre, si giocheranno i match di ritorno dei quarti di finali terminati ieri con la sfida tra Tempi e Santa Teresa, non disputata una settimana fa per l’impraticabilità del terreno di gioco del Manconi.

L’Iglesias è la squadra più vicina alla qualificazione dopo il successo colto in casa contro la Ferrini Cagliari: 2-0 il risultato finale grazie alle reti messe a segno già nel primo tempo da Frau e Crivellaro. Per la formazione del tecnico Manunza non sarà facile ribaltare la situazione, anche perché i minerari quest’anno stanno ben comportandosi anche in campionato (al momento sono quarti a -3 dalla vetta). Più incerta la sfida tra Atletico Uri e Buddusò, coi giallorossi capaci di vincere in casa 2-1 e i biancocelesti pronti a sfruttare il calore dei propri tifosi per rimontare e accedere al penultimo atto della competizione. Non un obiettivo semplice, perché seppure i rivali non abbiano ancora preso le misure del campionato (sino a pochi mesi fa erano in Serie D), i galluresi a loro volta sono penultimi.

Apertissima infine la gara tra Nuorese, capolista in Eccellenza, e Villasimius, a ridosso dei playoff: all’andata il match è terminato 0-0, mercoledì prossimo può accadere di tutto.

