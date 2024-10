Mercoledì con l’autore, via agli incontri letterari 

Inizia il 6 novembre la nuova stagione della rassegna letteraria “Mercoledì con l’autore” curata da Enrica Fois. Sarà “Spice” di Mauro Pusceddu, intervistato da Giuseppe Corongiu, a inaugurare il nuovo ciclo di appuntamenti nell’aula magna della Nuova Università Liberadella Sardegna, in via Pola 41. La rassegna è organizzatadalla stessa Università, con il supporto della Libreria Mondadori I Mulini, ed èaperta a tutti gratuitamente.

Questo il programma completo: il 13 novembre sarà presentato “La donna nel pozzo” di Piergiorgio Pulixi (modera EnricaFois), il 20 è in programma l’incontro su “Il medico di Caller” di Graziella Monni (modera Giusy Fanti), il 27 novembre sarà la volta di “La ragazza senza radici” di Cristina Caboni (moderaVeronica Manzi), il 4 dicembre è prevista la presentazione di “Fortunate possibilità” di Alessandra Fanti e Andrea Andrillo (modera Rosa Marcialis). Gli ultimi appuntamenti dell’anno si terranno, invece, di giovedì: il 12 dicembre la serata sarà dedicata a “Area Tempestas” di Giulio Neri (modera Cristiano Ardau), infine il 19 dicembre chiusura con “Mantene s’odiu. Ricordati di odiare” del collettivo Elias Mandreu (modera Fabio Manca).

«Mercoledì con l’autore promette, come è stata in passato, di essere un’occasione unica per tutti gliappassionati di lettura, nonché un'opportunità per arricchire il panoramaletterario della città. Saranno momenti di scambio, riflessione e arricchimento culturale», commenta l’ideatrice

RIPRODUZIONE RISERVATA