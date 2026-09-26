Mercoledì cancelli chiusi in cimitero 

Cancelli sbarrati in cimitero per l’intera giornata di mercoledì. Il Comune ha annunciato la chiusura temporanea del camposanto, motivata da interventi considerati incompatibili con la presenza dei visitatori. La decisione arriva tramite un’apposita ordinanza che indica la necessità di svolgere lavori cimiteriali in condizioni di totale sicurezza, senza accesso al pubblico.

La serrata riguarda l’intero arco della giornata, ma l’amministrazione lascia aperto uno spiraglio: se le operazioni dovessero concludersi prima dell’orario limite, i cancelli potranno essere riaperti per eventuali visitatori. Una possibilità che potrebbe agevolare chi, a fine mese, è solito recarsi al camposanto per far visita ai propri cari, soprattutto in vista delle consuete manutenzioni delle tombe. Resta comunque l’indicazione principale: il 30 settembre il cimitero non sarà accessibile, e solo l’avanzamento dei lavori potrà determinare un’eventuale riapertura anticipata.

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