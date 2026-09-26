SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Monserrato
27 settembre 2026 alle 00:35

Mercoledì cancelli chiusi in cimitero 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Cancelli sbarrati in cimitero per l’intera giornata di mercoledì. Il Comune ha annunciato la chiusura temporanea del camposanto, motivata da interventi considerati incompatibili con la presenza dei visitatori. La decisione arriva tramite un’apposita ordinanza che indica la necessità di svolgere lavori cimiteriali in condizioni di totale sicurezza, senza accesso al pubblico.

La serrata riguarda l’intero arco della giornata, ma l’amministrazione lascia aperto uno spiraglio: se le operazioni dovessero concludersi prima dell’orario limite, i cancelli potranno essere riaperti per eventuali visitatori. Una possibilità che potrebbe agevolare chi, a fine mese, è solito recarsi al camposanto per far visita ai propri cari, soprattutto in vista delle consuete manutenzioni delle tombe. Resta comunque l’indicazione principale: il 30 settembre il cimitero non sarà accessibile, e solo l’avanzamento dei lavori potrà determinare un’eventuale riapertura anticipata.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Storie di Sport

«Noi, dal convento al campo di calcio»

l Daga, Ragas
L’emergenza

Benzina e diesel, nell’Isola corsa senza limiti ai rincari

Da domani il tetto fissato da Eni ma regna l’incertezza: «Occorre capire come reagiranno gli altri operatori» 
Massimiliano Rais
L’assemblea.

Forza Italia: un piano per l’Isola

Mario Tasca
Intervista

«Il cantiere della metro chiuderà entro il 2027 Nuovi servizi per i turisti»

Mocci (Arst): a Cagliari diminuirà il traffico Mezzi elettrici e a idrogeno per la flotta 
Massimiliano Rais RIPRODUZIONE RISERVATA
La festa

La rivincita delle Bonacatu

A Bonarcado il raduno delle donne che portano il nome della Vergine 
Mariella Careddu
La storia

Dalla “casa famiglia” alle vittorie sul ring: «Io paura non ne ho»

Valentina e l’amore per il pugilato «Da bimba le suore erano le nonne» 
Giorgia Daga
L’anniversario

La Certosa, il ricordo di Berlusconi

Figli e amici stretti lo ricorderanno a Porto Rotondo, poi l’addio alla villa 
Andrea Busia
Il giallo di Torino

Un festino di droga finito nel sangue

Crack e Lsd consumati per giorni nella casa della professoressa di Rieti 