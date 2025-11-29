VaiOnline
Il punto.
30 novembre 2025 alle 00:20

Mercoledì a Napoli gli ottavi di Coppa 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nemmeno il tempo di tirare il fiato. I giocatori del Cagliari si ritroveranno già oggi al “Crai Sport Center” di Assemini per preparare la sfida col Napoli in programma mercoledì alle 18 allo stadio “Maradona” e valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Seguirà poi la gara di campionato con la Roma, domenica alla Unipol Domus con fischio d’inizio alle 15.

Sotto osservazione Mina, assente ieri a Torino per una contusione presa in allenamento proprio a due giorni dal match con i bianconeri. Dovrebbe recuperare per domenica, idem Mazzitelli. Dovrebbe far parte dei convocati per la trasferta campana, invece, Rog. Ancora ai box Belotti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, non basta il cuore

Vantaggio di Esposito, poi la Juventus la ribalta con Yildiz 
l nello sport
Regione

Progressisti a congresso: Zedda eletto segretario, patto di lavoro con il Pd

Il partito cambia lo statuto interno e si dà una dimensione nazionale  
Alessandra Carta
Cronaca

Schianto sulla 131, muore a 40 anni: lascia un figlio piccolo

Una delle tre auto coinvolte avrebbe  imboccato la superstrada dalla complanare 
Marco Noce
Intervista su Videolina: aree idonee, servitù, rinnovabili

«Il Governo taglia fuori le Regioni: pronti a ricorrerre alla Consulta»

Il segretario del Pd Silvio Lai parla dell’ultimo decreto energia 
Nicola Scano
La vertenza

Protesta sospesa dopo l’incontro tra operai e ministra

Attesa per l’incontro a Roma: «Rilanciare subito Eurallumina»  
Antonella Pani
Turismo e fede

Piace il Cammino di Bonaria

I primi pellegrini in arrivo dalla Penisola: esperienza meravigliosa 
Marilena Orunesu
La storia

«Aiutatemi a riportare  a casa mio nipote: è in ospedale a Berlino»

Manuel Desogus è di Las Plassas,  ma da dodici anni vive in Germania 
Giovanni G. Scanu
Il premio

L’Oscar del business consegnato a Dubai alla sarda Valeria Petza

L’imprenditrice opera nell’immobiliare «Tecnologia e visione, vendo strategie» 
Giuseppe Deiana
Il caso

Trappola Atreju per il Campo largo

Conte invitato al dibattito, Schlein si ritira: la premier spacca Pd e M5S 