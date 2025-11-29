Mercoledì a Napoli gli ottavi di Coppa 

Nemmeno il tempo di tirare il fiato. I giocatori del Cagliari si ritroveranno già oggi al “Crai Sport Center” di Assemini per preparare la sfida col Napoli in programma mercoledì alle 18 allo stadio “Maradona” e valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Seguirà poi la gara di campionato con la Roma, domenica alla Unipol Domus con fischio d’inizio alle 15.
Sotto osservazione Mina, assente ieri a Torino per una contusione presa in allenamento proprio a due giorni dal match con i bianconeri. Dovrebbe recuperare per domenica, idem Mazzitelli. Dovrebbe far parte dei convocati per la trasferta campana, invece, Rog. Ancora ai box Belotti.
