Mercoledì 29 l’amichevole sul campo della Villacidrese 

Il Cagliari è tornato in campo ad Asseminello ieri pomeriggio e oggi Ranieri dirigerà una doppia seduta. Ancora in personalizzato Pavoletti, Luvumbo e Rog, che sperano di tornare in gruppo in tempo per la gara del primo aprile contro il Sudtirol di Bisoli. Unipol Domus che va verso il sold out, con già 3500 tagliandi venduti in due giorni. E per preparare la gara con i bolzanini, mercoledì 29 alle 15 i rossoblù giocheranno in amichevole a Villacidro contro la Villacidrese. Buone notizie dal ritiro peruviano a Madrid, con Lapadula che è tornato ad allenarsi regolarmente con i compagni. Oggi gare di qualificazione per Makoumbou (Congo-Sudan del Sud per la Coppa d'Africa) e Obert (Slovacchia-Lussemburgo per gli Europei), domani tocca a Kourfalidis (Grecia-Ungheria per gli Europei Under 21). (al.m.)

