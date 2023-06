Merci su nave, ok al bonus per le aziende 

La Commissione europea ha dato il via libera agli incentivi a favore delle società di autotrasporto che trasferiscono le merci via mare. Si sbloccano 125 milioni di euro stanziati dal governo con la Finanziaria del 2021 per il cosiddetto marebonus. L’incentivo è di 0,30 euro per veicolo-chilometro, una cifra il cui ritorno complessivo è elevato e, novità importante, a differenza del precedente bonus, sarà erogato non più alle compagnie di navigazione ma direttamente agli autotrasportatori. È un provvedimento importante che va nella direzione della sostenibilità perché riduce il traffico su gomma e l’inquinamento. Il nuovo regime di sovvenzioni durerà sino al dicembre del 2027 e sarà aperto alle imprese che utilizzeranno i traghetti dai porti italiani. Per gli armatori navali è una grande conquista. «L’obiettivo è di riuscire a utilizzare le risorse nel più breve tempo possibile», dice Stefano Messina, presidente di Assarmatori. «Questo consente di imprimere ulteriore slancio ai servizi delle autostrade del mare, segmento in cui l’Italia è leader nel Mediterraneo». L’import-export della Sardegna è dipendente dal mare che ne veicola il 97% del totale; nei primi nove mesi dell’anno scorso l’import-export dell’Isola è stato pari a 14,6 miliardi di euro ma il dato comprende il traffico energetico (greggio-raffinato) che da solo ha pesato per 12,7 miliardi di euro. ( a.f. )

