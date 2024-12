«Merci, serve un tetto ai rincari dei trasporti marittimi» 

Il 2025 porterà una nuova ondata di rincari sul trasporto marittimo. In particolare quello delle merci. All’allarme lanciato nelle scorse ore dal parlamentare Silvio Lai (Pd) risponde il presidente della commissione Trasporti della Camera Salvatore Deidda (FdI): «Il nuovo balzello, chiamato Ets, introdotto in Europa dalla sinistra», sottolinea , «comporta purtroppo una mazzata per armatori, imprese e per i cittadini, e l’assurdità è dimostrata dal fatto che nei porti da e per il nord Africa o mediorientali non si paga o è dimezzata».

Per il Partito democratico i rincari rischiano di trasformarsi in una «tassa occulta sull’insularità». Il gruppo dem in Consiglio regionale alla Giunta regionale di «sollecitare il Governo nazionale a bloccare gli armatori o a imporre un tetto massimo ai rincari», poi fare pressing sullo «stanziamento dei fondi per l’insularità per tutelare il diritto alla continuità territoriale» infine di «attivare un confronto con il ministero dei Trasporti per garantire tariffe sostenibili».

I consiglieri spiegano: «In un contesto già caratterizzato da costi elevatissimi per il trasporto merci e passeggeri, questi rincari renderebbero la Sardegna sempre più isolata, meno competitiva e fuori mercato, con ricadute drammatiche anche per gli emigrati che tornano sull’isola».

