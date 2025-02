Merci, ponte virtuale verso la Toscana 

Le tariffe sono aumentate del 20% nel giro di pochi giorni. E la prospettiva è quella di una nuova stangata nei prossimi mesi: il trasporto merci nell’Isola è sempre più frenato dagli effetti collaterali della eurotassa Ets. Sul fronte dei traghetti la Regione vorrebbe creare, per la prima volta nella storia, un sistema di continuità territoriale per garantire il trasporto di tir e semirimorchi. Nelle scorse settimane l’assessorato ai Trasporti ha chiesto al ministero di istituire un servizio pubblico tra la Gallura e la Toscana (le ipotesi riguardano i porti di Olbia, Golfo Aranci, Livorno e Carrara). Il ministero ora dovrà avviare le indagini di mercato propedeutiche a un progetto del genere. Nei prossimi giorni saranno definiti i tempi.

Lo schema

Gli oneri di servizio pubblico potrebbero essere limitati al periodo giugno-settembre, quello in cui le aziende di trasporto incontrano più difficoltà nel raggiungere i porti della Penisola. Si avrebbero così garanzie su tariffe e frequenze dei collegamenti.

Il trasporto merci è la prima emergenza sul tavolo di confronto tra Regione e Ministero, soprattutto per gli aumenti delle tariffe registrati all’inizio di gennaio a causa dell’Ets, l’eurotassa istituita per disincentivare la produzione di emissioni inquinanti. In alcuni casi i rincari hanno raggiunto il 20% rispetto ai prezzi dello scorso anno. C’è chi ha stimato un aumento dei costi del trasporto merci di circa 100 milioni di euro nell’Isola. Nei giorni scorsi su questo tema hanno lanciato l’allarme le associazioni degli agricoltori e tutte le imprese che fondano parte del loro fatturato sull’export verso le altre regioni italiane e all’estero.

I disagi

La scorsa estate alcune compagnie di navigazione avevano impedito agli autotrasportatori sardi l’imbarco di mezzi contenenti animali vivi o sottoprodotti di origine animale, reputata «incompatibile» con la grossa affluenza di passeggeri. L’istituzione di un sistema di continuità territoriale merci dovrebbe consentire di superare questo problema. Se ne parla da anni. La legge Attili del 1999 – quella che ha permesso di istituire gli oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei con Roma e Milano – non è mai stata applicata su questo fronte. Un comma di quel provvedimento prevedeva un meccanismo di continuità territoriale per le merci «al fine di contenere i costi di trasporto che gravano sui prodotti finiti o semilavorati esportati fuori dalla regione da aziende artigianali, agricole e di pesca, estrattive e di trasformazione con sede di stabilimento in Sardegna». Sono passati 26 anni, ma se ne discute ancora.

I rinnovi

Le trattative sono aperte anche su altri fronti. Nel corso degli incontri delle scorse settimane con i rappresentanti del ministero, la Regione ha colto l’occasione per discutere anche del rinnovo della continuità territoriale marittima tra i porti della Sardegna e quelli del resto della Penisola, in scadenza nel 2026. La richiesta dell’assessorato è quella di incidere maggiormente negli indirizzi strategici del trasporto marittimo: finora la Regione è stata una spettatrice (interessata) nel processo per la definizione dei bandi per i collegamenti navali con i porti italiani.

