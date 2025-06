Merci, nuova stangata dal 1° luglio 

«Da strumento per tutelare l’ambiente a tassa occulta. Non si può andare avanti così». Arriva la rabbia di chi fa impresa per la direttiva Ue sulle emissioni di Co2. Un caso approdato nei giorni scorsi in Consiglio regionale con l’interrogazione presentata da Alberto Urpi (Sardegna 20venti) e su cui adesso prende posizione Confartigianato attraverso il presidente Giacomo Meloni. Perché «dal 1° luglio scatta l’ennesimo rincaro».

Regole europee

Il provvedimento europeo assegna a ogni azienda classificata come inquinante una determinata quota di gas serra. Superata la soglia, si deve procedere con l’acquisto di altre emissioni da quelle imprese che non le hanno consumate. Questo mercato dei certificati verdi, regolato dal 2003 dalla direttiva Ets, è un costo anche per le compagnie di navigazione che si rivalgono poi sugli utenti. Stando all’interrogazione, «gli ultimi rincari sulle spese di trasporto sono di inizio anno e ammontano nell’Isola a 500 milioni di euro».

I dati

Da Confartigianato sottolineano: «È molto agitato il mare che separa la Sardegna dal Continente. Dal primo luglio aumentano ancora le tariffe per l’imbarco dei camion sulle navi, l’ennesima impennata dei prezzi che si aggiunge all’inflazione e al costo dei carburanti». Sono state le stesse compagnie a comunicarlo. «Si parte dai 3 euro per metro lineare sulla Porto Torres-Ajaccio – spiegano da Confartigianato – per arrivare a cinque sulla Piombino-Olbia e a 8 euro sulla Genova-Olbia. Sulla Livorno-Olbia il rincaro stimato sale a 16,50 euro per metro lineare. Il tutto inciderà fino a 700 euro a tratta per ogni mezzo».

La preoccupazione

Confartigianato Sardegna ricorda che quest’ultima «irrefrenabile crescita delle tariffe si aggiunge agli aumenti del quinquennio 2019-2024 che sono stati pari al 70%. Da strumento ambientale – conclude Meloni – l’Ets è diventata una vera e propria tassa occulta che ingiustamente devono sobbarcarsi gli operatori dell’Isola. Per questo al Governo regionale chiediamo, attraverso l’assestamento del Bilancio, di pensare a una forma di sostegno verso il settore, in modo da supportare le imprese. Occorre introdurre modifiche normative che consentano agli autotrasportatori di recuperare automaticamente in fattura questo surplus di costi, come accade per il gasolio».

