Merci e 118, svolta per Fenosu 

Qualcosa a Fenosu finalmente si muove ma da qui al decollo ancora ce ne passa. Dopo anni di silenzio, si riparla dello scalo, gioia e dolore di Oristano, e questo fa ben sperare. Recuperare gli spazi sprecati e il tempo perso sarà impossibile ma qualcosa di interessante potrebbe nascere.

I progetti

L’ex prefetto Fabrizio Stelo, alla vigilia del suo trasferimento, aveva dato l’input invitando i convitati al tavolo rotondo di via Beatrice d’Arborea a impegnarsi con i fatti e non più solo a parole per costruire a Fenosu il punto di riferimento per la Sardegna centrale per i Canadair, il traffico merci e per i piccoli velivoli turistici. Stelo nel frattempo ha lasciato Oristano per Teramo ma il progetto resta. Anzi, sale di livello. Qualche giorno fa è arrivata l’Aureus, Azienda regionale per l’urgenza e l’emergenza, ha annunciato che attiverà al più presto a Fenosu una nuova elisuperficie per i mezzi del 118. Ed è stata già firmata la convenzione con il 7° Reparto volo della Polizia di Stato e la Sogeaor , la società che ha in gestione lo scalo, che prevede l’utilizzo gratuito dello scalo. «Abbiamo dato la nostra disponibilità per l’utilizzo degli spazi necessari ben considerando le finalità dell’impiego» ha sottolineato Riccardo Faticoni, responsabile di Aeronike Spa, società di gestione di Fenosu.

Il futuro

Ma questo è solo un primo passo che spalanca la torre di controllo a un piano che, come considerava il prefetto Stelo, «è aperto a diverse prospettive, compresa la formazione dei piloti di accademie del nord Europa». Un progetto ambizioso, meno velleitario rispetto a quello che prevedeva Fenosu come scalo passeggeri da e per Roma e Milano, naufragato malamente dopo qualche mese. «Si sta lavorando nel solco tracciato dal prefetto Stelo per ottenere intanto la concessione ventennale dello scalo, passo necessario per procedere – spiega Faticoni - Fenosu è pronto per essere operativo, abbiamo messo a posto tante cose e quelle che ancora restano aperte sono davvero marginali. Noi abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare». Fenosu avrà un futuro? «Mi auguro proprio di sì». Ancora poche verifiche e qualche dettaglio operativo da definire e prima dell’estate l’aeroporto potrebbe riaprire. Sono trascorsi più di dieci anni da quando Fenosu chiuse la biglietteria bloccata dai debiti della società di gestione allora a capitale pubblico. Di riaprilo ai voli nazionali non se ne parla, non ci sono le condizioni. L’obiettivo realistico è convertire lo scalo al commerciale e ai piccoli veicoli turistici oltre che alle scuole di volo italiane e straniere. Il prefetto Stelo aveva dichiarato «di non riuscire a capacitarsi come uno scalo in una posizione strategica come questo potesse restare chiuso». Un primo passo è stato compiuto ma altri ne restano da fare. «Per dare un futuro alla provincia occorre creare alleanze tra tutti coloro che sono chiamati a governare il territorio per condividere strategia e obiettivi comuni».