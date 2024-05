Mercenaro rischia di farsi sfuggire la gara di mano 

Nel primo tempo due episodi decisivi: al 18’ segna Deiola ma Marcenaro, richiamato al monitor, annulla per un tocco con la mano del capitano rossoblù prima della conclusione vincente. Un tocco punibile in quanto è lui stesso l’autore del gol. Al 42’ Gaetano commette un fallo molto pericoloso nei confronti di Ramadani e l’arbitro estrae il cartellino giallo. Poi va a rivedere l’episodio al Var e decide correttamente per l’espulsione, considerando l’intervento del fantasista del Cagliari particolarmente grave. Ranieri nella circostanza si avvicina al monitor mentre l’arbitro sta valutando l’episodio e subisce il cartellino giallo. Nella ripresa la partita si innervosisce e Mercenaro rischia in alcuni casi di perderne il controllo. Alla fine si contano 8 ammoniti, un espulso e una gestione complessiva del match insufficiente.

