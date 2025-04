Mercede Mundula, una donna che sapeva raccontare le donne 

La storia delle donne chi la scrive? Chi la custodisce? Chi la veicola? Che valore hanno gli archivi femminili per la ricostruzione storica del ’900 italiano? Queste alcune delle domande da cui partirà l’incontro dal titolo: “Donne che scrivono di donne. Mercede Mundula e il suo archivio”, secondo appuntamento di “Mundula: femminile plurale. Tre sorelle, tre voci della Sardegna nella cultura italiana del ’900”, rassegna ideata e coordinata da Teresa Porcella, a cura del Centro Studi Luigi Crespellani. L’appuntamento è per domani alle 16 alla Facoltà di Studi umanistici di Cagliari (corpo centrale, piano terra, aula 15).

Toccherà a Mariangela Rapetti (docente di Archivistica) tratteggiare il profilo bio-bibliografico della poetessa e narratrice cagliaritana Mercede Mundula (1890-1947) che, a raccontare le donne, si è dedicata con straordinario acume e profitto nel corso della sua vita. La studiosa, che di Mercede Mundula ha analizzato l’archivio (conservato presso la Biblioteca Universitaria di Cagliari), restituirà il percorso di vita dell’autrice cagliaritana, grazie a una solida base documentale.Sarà, invece, compito di Duilio Caocci (docente di Letteratura italiana e di Letteratura sarda e letterature regionali) inquadrare la figura di Mercede Mundula nella cornice della produzione letteraria presente in Sardegna negli anni della sua formazione.

Fin dagli esordi, Mercede si mostra donna attenta alle altre donne, sia realmente vissute che frutto di creazione letteraria. Il suo lavoro sulle figure femminili nelle opere di Grazia Deledda (uscito nel 1918 sulla rivista “Il Tempo” in una serie di articoli pubblicati ogni mercoledì, nei mesi di agosto e settembre) offre un’analisi acuta e di alto profilo critico, al punto che la stessa Deledda sentirà la necessità di ringraziare pubblicamente la collega cagliaritana. Le due, divenute in seguito amiche, rimasero legate anche oltre la morte: è infatti dell’agosto 1946 il toccante articolo che Mercede scriverà su Grazia, nella “Nuova Antologia”, in occasione del decennale della scomparsa della collega nuorese. Dal 1927 Mercede avvierà numerose collaborazioni con giornali e riviste dell’epoca. Una su tutte, quella con il nostro quotidiano, L’Unione Sarda.

