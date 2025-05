Merce nel giaccone, denunciata per furto 

Dentro il cappotto lungo aveva nascosto anche Pikachu. Un pupazzo giallo di oltre venti centimetri che aveva preso dagli scaffali dell’Europlanet, supermercato specializzato nella vendita di prodotti per cura della casa e della persona, accessori e giocattoli. La donna, sorpresa ieri mattina con la refurtiva nascosta dentro il giaccone, aveva appena pagato qualche oggetto alla cassa. Una spesa normale, almeno in apparenza. Ma il centro commerciale, dove già in passato sono avvenuti episodi analoghi, è dotato di un sofisticato impianto di videosorveglianza attraverso il quale i titolari hanno notato i movimenti anomali della cliente, una signora di mezza età originaria di Lotzorai che frequenta sovente l’attività di via Matteotti. Appena si è lasciata alle spalle la porta scorrevole del negozio, uno dei proprietari le si è fatto incontro chiedendole se avesse con sé altra merce oltre quella pagata in cassa.

La signora, abbozzando una reazione piccata, non ha negato, ma si è detta disponibile a pagare anche altri due oggetti che aveva nascosto. Ma evidentemente il proprietario era certo che non fossero soltanto due gli oggetti occultati e ha chiesto l’intervento dei carabinieri. In pochi minuti, sul posto è arrivata una pattuglia della stazione di Tortolì e, dopo la perquisizione d’ordinanza, è emerso che la donna aveva nascosto, oltre al pupazzo giallo, giocattoli per il mare, profumi e sacchetti per il freezer. La signora è stata condotta in caserma per gli accertamenti del caso. I militari, che hanno trasmesso un’informativa alla Procura di Lanusei, l’hanno denunciata per furto. (ro. se.)

