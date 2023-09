Merce contraffatta sequestrata in spiaggia 

Una grossa operazione antifrode è stata conclusa a Olbia nei giorni scorsi, in applicazione del Protocollo d’intesa tra Direzione Territoriale Sardegna dell’Agenzia delle Dogane e il Comune della città gallurese. Il personale del Nucleo Annona della Polizia Locale e i funzionari doganali di Sassari in servizio a Olbia, hanno svolto l’attività in diverse giornate di agosto nelle spiagge del Golfo di Marinella e Rena Bianca. Sono stati sequestrati oltre 300 articoli contraffatti, pronti per essere commercializzati. Si tratta di 143 orologi (Rolex, Cartier, Bulgari) e 160 borse, cinture e portafogli (Louis Vuitton, Prada, Chanel e altre marche). La merce è stata sottoposta a sequestro in attesa delle perizie tecniche.

RIPRODUZIONE RISERVATA