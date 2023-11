Mercato, un progetto che divide 

Il mercato di San Benedetto deve tornare in Consiglio comunale. Non c’è ancora il progetto definitivo per il restauro (da oltre 20 milioni) di uno dei simboli di Cagliari, cuore pulsante del suo commercio storico. Ma quando arriverà deve passare al vaglio dell’assemblea dei cagliaritani. Ne è convinta l’opposizione di centrosinistra: c’è da ragionare sui parcheggi (ne spariranno quasi 6 mila metri quadri), ma anche sulle concessioni, sul trasloco, sulla modalità di gestione dei fondi. Mentre la maggioranza difende la necessità e la bontà dell’intervento. E gli operatori che vivono grazie ali oltre 180 box non riescono a essere sereni, nonostante i costanti incontri con gli uffici del Comune, che provano a offrire rassicurazioni su tempi e modi dell’intervento. Ma anche sul trasloco nella struttura provvisoria di piazza Nazzari, che a conti fatti costerà 7,5 milioni, più o meno.

L’opposizione

«Il sindaco ha blindato fino a oggi le informazioni sulla riqualificazione», attacca Matteo Massa, dei Progressisti a palazzo Bacaredda. «È bene invece che sul progetto definitivo, non appena sarà conoscibile», prosegue, «sulle modalità di finanziamento, sulla fase provvisoria e sul futuro del mercato e delle aree intorno si apra un ampio dibattito in Consiglio comunale. Presenterò domani (oggi, ndr ) la formale richiesta di dibattito, per poterne discutere nella commissione capigruppo». Sulla stessa linea il collega del Pd Matteo Lecis Cocco Ortu, anche lui componente della commissione Urbanistica: «La (mala) programmazione della giunta Truzzu si vede da come sta affrontando la riqualificazione di San Benedetto», spiega, analizzando i fatti anche con l’occhio del professionista addetto ai lavori: si tratta, dice Lecis Cocco Ortu, «del principale progetto finanziato con fondi Pnrr in città (31 milioni di euro) e mostra superficialità e approssimazione, date probabilmente dalla fretta di rincorrere i bandi senza una pianificazione attenta e coordinata che rischia di generare mostri». Anche l’esponente Pd lamenta il «nessun coinvolgimento del Consiglio e degli operatori, con una sottovalutazione della sua complessità che trasformerà il modo di vivere il mercato e gli spazi intorno, a partire dalla mobilità e dalla accessibilità per fruitori del mercato e residenti».

La maggioranza

Il presidente della commissione Urbanistica, Umberto Ticca (Riformatori), tiene a sottolineare che «l'intervento di ristrutturazione era necessario. Non si facevano vere manutenzioni da molto tempo e la struttura ne ha risentito. Il nuovo mercato manterrà la sua vocazione civica e gli operatori sono costantemente informati». A difesa della linea del Comune anche Pierluigi Mannino, che ha seguito la pratica da presidente della commissione Attività produttive: «Ogni intervento complesso determina sempre uno stato di tensione e agitazione che, il più delle volte, non trova fondamento. Le soluzioni tampone non erano più sufficienti», sostiene l’esponente di FdI. E «per questo», prosegue, «si è optato per la soluzione messa in campo, soluzione forse non ottimale è sicuramente perfettibile ma, nei fatti, l’unica percorribile per evitare di disperdere l’identità del mercato. Questo ci consentirà di avere una struttura funzionalmente moderna e rispondente alle esigenze della città e degli operatori». Per quanto riguarda poi l’accessibilità e la possibilità di fruizione della struttura, ossia il taglio del parcheggi, «credo che non si stiano prendendo in considerazione alcune variabili quali l’offerta dei posti nell’immediato circondario che, salvo rare esigenze legate soprattutto alla sicurezza delle strade, non dovrebbero diminuire. E la possibilità di un servizio navetta gratuito e dedicato, tra il mercato e i parcheggi del Parco della musica».

