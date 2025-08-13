Mercato, tutti i box in via Costa 

Il mercato di via Cimarosa chiude. La Giunta Sanna ha deciso di accorpare i due mercati civici nella struttura di via Costa dove saranno trasferiti i nove operatori dei 21 iniziali in attesa dei lavori di ristrutturazione del mercato di via Mazzini. Il trasferimento non è a costo zero: via Costa necessita di opere di manutenzione per un importo di 503mila euro che saranno recuperati da un mutuo con la Cassa depositi e prestiti.

La novità

Gli uffici comunali hanno già comunicato ai proprietari dei locali la rescissione del contratto di locazione (in vigore da 10 anni) che nel bilancio dell’Ente ha inciso per 91mila euro all’anno. La decisione di riunire i due mercati in attesa della riapertura di via Mazzini non è nuova, qualche anno fa la proposta fu respinta dai rivenditori e l’amministrazione comunale fece marcia indietro. In un recente incontro tra le parti le posizioni si sono ammorbidite, saranno i dirigenti a chiudere l’operazione su precisa disposizione della Giunta. Simone Prevete, che tre giorni fa ha lasciato l’assessorato ai Lavori pubblici per passare al Bilancio-finanze, fa il punto: «Di recente ai progettisti ho fornito le indicazioni dell’amministrazione sulla scorta anche dei desideri dei commercianti che operano nelle due strutture. Alla base sta la realizzazione di un mercato di un genere nuovo, quindi non solo box per la vendita come in passato ma la creazione di spazi per somministrare cibo e bevande e per accogliere eventi culturali – spiega -Un luogo da vivere con al centro una piazza dove presentare libri o serate in musica. Fondamentale assicurare il raccordo tra via Mazzini e via Figoli. Possiamo disporre di una cifra intorno ai 4 milioni».

Il progetto

L’ipotesi è riaprire via Mazzini tra cinque anni. «Speriamo prima, bisogna accelerare». Oltre al risparmio del canone, l’accorpamento in via Costa punta a migliorare l’attrazione nel punto vendita così da incrementare il numero degli operatori, ad oggi solo quattro: «Si lavoricchia, la clientela è affezionata. Aspettiamo il nuovo mercato poi decideremo cosa fare» dice Andrea Contini, box di carne equina. Si vive aspettando via Mazzini che quest’anno celebra i 70 anni dalla costruzione. Nel 1955 la società genovese Sotico in segno di riconoscenza per la costruzione del palazzo omonimo in piazza Roma, realizzò il mercato che subito dopo cedette gratuitamente alla città. Nel 1967 il Comune lo ampliò e nel corso degli anni investì qualche milione di vecchie lire per metterlo a norma. Nel 2004 il Consiglio comunale cambiò rotta e decise di utilizzare buona parte di un finanziamento regionale, 3 milioni 152mila euro, per ristrutturare- ampliare il complesso e allestire un parcheggio seminterrato su via Mariano IV. Al primo assaggio l’impresa abbandonò il campo per la presenza di una falda acquifera. Nel 2020 altra aggiudicazione dei lavori che non andarono oltre la realizzazione del parcheggio. Si riparte con nuove idee e buoni propositi, chissà che non sia la volta buona.

RIPRODUZIONE RISERVATA