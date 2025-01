Mercato tutelato, ritorno possibile sino al 30 giugno 

Bollette della luce potenzialmente più leggere per i clienti vulnerabili, compresi gli over 75, che oggi sono sul mercato libero. Chi vorrà rientrare nel Servizio a tutele graduali potrà farlo in base alle indicazioni arrivate dall'Autorità per l'energia che, come previsto dalla legge sulla concorrenza dello scorso dicembre, ha approvato la delibera che fissa i criteri per il passaggio entro il prossimo 30 giugno.

Nella categoria dei vulnerabili rientrano i disabili, coloro che si trovano in condizioni economiche svantaggiate, chi ha un’utenza di emergenza a seguito di eventi calamitosi e quanti risiedono in un’isola minore non interconnessa. Sulla bolletta della luce, il risparmio complessivo calcolato dalle associazioni dei consumatori ammonta «ad almeno 113 euro annui». Per fare ritorno nel Servizio tutele graduali e ottenere tutte le indicazioni sul percorso da seguire, inviare una mail a allegati@servizioelettriconazionale.it.

Il nuovo contratto verrà stipulato in automatico con l’operatore che in un determinato territorio ha vinto le aste del mercato libero diventando l’erogatore dell’energia. Ma i prezzi applicati saranno quelli decisi dall’Arera, l’Autorità del settore. L’impresa avrà trenta giorni di tempo per attivare il servizio.

