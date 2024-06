Mercato tutelato, il grande rebus 

Un italiano su quattro non sa che tra qualche giorno verrà archiviato il mercato tutelato dell’energia elettrica. Il dato emerge da un’indagine commissionata dal portale “Facile.it”. I numeri spiegano che circa undici milioni di italiani non hanno elementi sufficienti per assumere una decisione consapevole sulle modalità attraverso le quali garantirsi illuminazione e funzionamento degli elettrodomestici. Il trenta giugno è una data da cerchiare in rosso sul calendario per gli utenti sardi: chi non ha effettuato nessuna scelta verrà dirottato sul mercato a tutele graduali. Una modalità di fornitura che prevede un prezzo stabilito nell’ambito di una serie di aste pubbliche celebrate nel corso degli scorsi mesi. I consumatori desiderosi di confrontarsi con il mercato potranno scegliere – anche nelle prossime ore – di aderire a una delle proposte contrattuali che vengono pubblicizzate dai vari operatori che si contendono la clientela.

Confusione

L’indagine di “Facile.it” tratteggia uno scenario dove a primeggiare è l’assenza di informazioni; soprattutto nella fascia di età che raggruppa studenti e giovani lavoratori. Ci sarebbero 4,5 milioni di italiani che hanno spiegato di non sapere nemmeno che tipo di contratto hanno sottoscritto. Una lacuna che riserva una sorpresa: ad essere più distratti sono i consumatori residenti nei grandi centri urbani. Nei piccoli comuni solo il 23% ha dichiarato di non sapere che tipo di fornitura garantisca l’approvvigionamento di energia elettrica della propria abitazione.

Futuro

I consumatori che, pur consapevoli della scadenza delle tariffe amministrate dallo Stato, non hanno ancora deciso come muoversi sono tre milioni. Un numero imponente con un’incidenza particolarmente elevata nella fascia tra i 55 e i 64 anni: gruppo dove il 16% degli appartenenti non hanno ancora deciso come muoversi. Una media ferma al 10% per la popolazione generale. Tra i più informati figurano i due milioni di italiani che hanno richiesto di tornare al mercato tutelato prima della sua fine: opzione che ha consentito di mantenere dei prezzi calmierati. Le tariffe legate al prezzo delle materie prime resteranno in vigore solo per clienti over75 e fragili e percettori del bonus elettrico.

