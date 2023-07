Mercato sporco, concessioni a rischio 

L’amministrazione comunale tira le orecchie agli ambulanti del mercatino. «Se non manterrete pulita l’area, vi revocheremo le concessioni». Si sintetizza così la missiva firmata dal sindaco di Sant’Antioco Ignazio Locci, dall’assessore alle Attività produttive Roberta Serrenti e dal consigliere comunale delegato all’Ambiente, Mario Esu. Un richiamo agli ambulanti affinché rispettino le norme e il decoro del mercatino del martedì nel centralissimo piazzale Pertini.

La lettera

Tutti gli ambulanti hanno ricevuto la lettera con la quale si evidenzia «il forte disappunto dell'amministrazione sulla mancata risoluzione delle problematiche inerenti la pulizia e il decoro dell’area in cui ogni martedì si svolge il mercato, più volte portate all’attenzione degli operatori che occupano e lavorano in quegli spazi. Riteniamo importante ricordare quanto in questi anni si sia lavorato per rendere Sant’Antioco sempre più una città turistica, green e sostenibile. I denari pubblici investiti in questo segmento sono diversi e ci aspettiamo che tutti si sentano coinvolti attivamente nel processo di miglioramento della nostra città». L’argomento sarà in discussione in una riunione apposita convocata per il 3 agosto alle 15.30 nella sala conferenze del comando della Polizia locale. Se non si arriverà a un accordo, l’amministrazione comunale minaccia di sospendere l’esercizio dell’attività del mercato. L’obiettivo, come scritto nella lettera parte “dal presupposto che o si agisce in senso condiviso nel rispetto del decoro e dell’ambiente, oppure si procederà con la revoca delle concessioni”. Le reazioni non si sono fatte attendere. I pareri dei diretti interessati si dividono fra chi riconosce le ragioni dell’amministrazione comunale e di chi invece, pur evidenziando la necessità che il mantenimento del decoro è doveroso, mette in evidenza le mancanze che ci sarebbero da un lato e dall’altro.

Le voci

«È una questione di civiltà e rispetto del luogo in cui operiamo – dice Gianni Orefice, uno degli ambulanti – purtroppo è uno di quei casi dove per colpa di qualcuno ci passano tutti quanti. Ci vuole l’impegno di tutti noi affinché l’area, quando smontiamo le bancarelle, rimanga pulita il più possibile». Le organizzazioni sindacali di categoria, puntualizzano meglio la posizione. «Ricordiamo a chi amministra che i commercianti esercitano l’attività a fronte del pagamento delle tasse, sia del suolo pubblico che del ritiro dei rifiuti – dice Mauro Zedda, presidente di Ambulantando della confederazione sindacale sarda – questo non giustifica comportamenti sbagliati, ma va anche detto che da tempo chiediamo a tutte le amministrazioni, Sant’Antioco non fa eccezione, di metterci nelle condizioni di poter raccogliere i rifiuti. Un’isola ecologica sul posto, per favorire la differenziata ad esempio, sarebbe già un primo passo. Siamo tutti favorevoli al decoro, ci mettano nelle condizioni di poterlo garantire».

