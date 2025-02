Mercato, slitta il ritorno in via Della Musica 

Il trasloco sarebbe dovuto durare quattro settimane, invece anche ieri mattina il mercatino rionale è stato allestito nello spazio provvisorio ricavato tra via Turati e via Della Musica, fino all’incrocio con via Parini, parcheggi della chiesa di Santo Stefano compresi. I lavori di Abbanoa per la realizzazione del collettore fognario in via Della Musica non sono ancora finiti e bisognerà attendere la chiusura dei cantieri, per il ritorno delle bancarelle alla loro usuale collocazione in via Della Musica, nel tratto tra via Nenni e via S’Arrulloni. Quando? Per ora non c’è ancora certezza, riguardo cosa accadrà dalla prossima settimana, ma pare probabile che ci sia ancora uno slittamento.

«Non ci stupisce che i lavori non siano finiti», dice Marco Medda presidente di Anva Confesercenti Marco Medda, «ci avevano detto quattro settimane, ma consapevoli di come vanno le cose quando si trata di cantieri aperti, non avevamo dubbi che si sarebeb andati oltre. Aspettiamo notizie dal Comune per sapere appunto quando potremo tornare alla solita collocazione». E intanto anche ieri l’allestimento del mercatino ha provocato grossi rallentamenti alla viabilità. Lunghe code si sono formate soprattutto in viale Colombo. Le file cominciavano già da viale Marconi , subito dopo il Carrefour in ingresso alla città.

RIPRODUZIONE RISERVATA