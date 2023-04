Mercato, si torna alla normalità 

Il mercato rionale di Serramanna torna alla normalità. Conclusi i lavori al muro di recinzione del campo Fausto Coppi, che si affaccia proprio sull’area mercatale di via 25 Aprile, e che era crollato diversi anni fa, l’area del grande emporio all’aperto del sabato è di nuovo disponibile. «L’impresa appaltatrice ha consegnato i lavori di ricostruzione del muro del campo Coppi e questo ha permesso il ripristino dei posteggi del mercato, per anni sospesi proprio a causa del rischio crolli, causando disagi agli ambulanti», osserva il sindaco Gabriele Littera.

Dalle parti di via 25 Aprile, nel grande piazzale che ogni sabato ospita decine di operatori, tra rivenditori di pesce, frutta e verdura, merceria, articoli per la casa e igiene della persona, produttori agricoli che praticano la vendita diretta, si respira aria di normalità. «Da sabato prossimo riprenderò possesso del posteggio che ho sempre occupato», commenta un ambulante, che negli ultimi anni ha dovuto trasferire la sua bancarella in un altro punto del mercato. Dopo anni di disagi e limitazioni dovuti alla pandemia si era aggiunto, nel 2021, lo spostamento di alcuni posteggi, quelli ospitati a ridosso del campo Coppi e sui quali incombeva il pericolo crolli. Si torna ora alla normalità, a tutto vantaggio degli operatori e dei clienti che affollano ogni sabato l’area mercatale.

«Il muro era pericolante da diversi anni», continua Littera che qualche giorno fa ha revocato l’ordinanza con la quale l’allora commissario straordinario del Comune Antonello Ghiani ordinava l’interdizione dello spazio mercatale interessato dal crollo del muro perimetrale del campo Coppi. Proprio lo stadio, l’area del mercato e l’adiacente parco Pineta costituiscono uno dei complessi più importanti e frequentati di Serramanna, sotto l’aspetto commerciale, ricreativo e sportivo. Il cantiere per la ricostruzione e messa in sicurezza della parte del muro di cinta dello stadio Fausto Coppi si è quindi concluso. Dopo il crollo, per prevenire pericoli per l’incolumità pubblica l’area esterna era stata transennata. Ancora il sindaco Littera: «Ora la situazione torna alla normalità».

