Mercato: si stacca l’intonaco dal tetto ieri chiusi i box di vendita del pesce 

Per fortuna è successo ieri all’alba, a mercato chiuso: parte dell’intonaco del tetto del sottopiano del mercato di San Benedetto, la zona adibita alla vendita del pesce, si è staccato all’improvviso cadendo sul pavimento. Se fosse accaduto a mercato aperto qualcuno si sarebbe fatto male. «Le squadre dei muratori di un’impresa hanno lavorato per tutta la giornata di ieri, oggi il mercato sarà regolarmente aperto», assicura il dirigente del servizio Attività produttive del Comune, Alessandro Cossa.

«Questa è l’ennesima conferma che non bastano più le manutenzioni ordinarie ma una ristrutturazione imponente era l’unica strada da percorrere», spiega Umberto Ticca, presidente della commissione Lavori pubblici del Comune e componente della commissione Attività produttive, turismo e promozione del territorio.

«Continuare a investire denaro pubblico per mettere una pezza non funziona più, si sprecano soldi e non si riesce a stare dietro ad una struttura ormai vetusta», aggiunge. «Si tratta di un immobile che ha più di 60 anni e allora la vera sfida sarà riqualificarlo, renderlo efficiente e accogliente ma mantenere l’identità del mercato di San Benedetto».

Intanto si avvicina il momento del trasferimento degli operatori nella struttura provvisoria di piazza Nazzari, previsto tra fine aprile e i primi di maggio. I tecnici del Comune stanno definendo con gli operatori i dettagli sul posizionamento dei banchi da inserire nel progetto esecutivo mentre l’impresa sta allestendo gli allacci, il posizionamento delle celle frigo, in attesa dell’arrivo degli arredi.

RIPRODUZIONE RISERVATA