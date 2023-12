Mercato, si sblocca l’incompiuta 

Entro fine anno i soldi, pochi mesi dopo si accenderanno anche le ruspe. Sembra iniziare a profilarsi la fine dell’incompiuta mercato civico. Dagli uffici regionali infatti, entro sabato 30, arriveranno due milioni e mezzo di euro per iniziare finalmente i lavori in via Mazzini. Un intervento atteso da sette anni durante i quali si sono sprecate promesse e proteste.

I soldi

Il finanziamento è all’interno della variazione di bilancio approvata due giorni fa dalla Giunta regionale. Due milioni e mezzo in tutto che si aggiungono a oltre un milione rimasto nella cassa comunale dopo i lavori per il parcheggio multipiano di via Mariano IV e che dovrebbero quindi essere sufficienti per poter inaugurare il nuovo mercato civico. Il finanziamento arriverà entro la fine dell’anno e verrà accompagnato anche da una serie di scadenze temporali che il palazzo degli Scolopi deve rispettare. Pena la restituzione dei fondi alla Regione.

L’assessore

«Da tempo mi stavo impegnando, in silenzio, per portare a casa questo risultato. E ringrazio il presidente Solinas con il quale più volte mi sono incontrato proprio per affrontare e risolvere l’incompiuta del mercato di via Mazzini – puntualizza l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete – Adesso dobbiamo metterci immediatamente al lavoro per capire diversi aspetti. Partendo da un dato oggettivo: il progetto approvato anni fa che prevedeva ad esempio 42 box non ha più senso».

La strada

Ufficio tecnico comunale e assessore hanno in agenda, come primo punto, un incontro con i colleghi della Regione. «Il nostro obiettivo è partire subito. Per farlo dobbiamo capire come muoverci, quindi ad esempio se possiamo agire per stralci funzionali – precisa Prevete – E se così fosse per noi sarebbe l’ideale». Resta da chiarire l’aspetto riguardo la totale demolizione.

Solo due anni fa i rilievi tecnici effettuati sulla struttura rimasta in piedi avevano dato un verdetto riportato poi in una determina approvata dal dirigente dei Lavori pubblici: la struttura di via Mazzini deve essere demolita e ricostruita. E dopo quella decisione la Giunta Lutzu approvò il progetto esecutivo. «Detto in altri termini - spiegava allora Andrea Lutzu - l’opera è immediatamente cantierabile». Così non fu, visto che nella casse mancavano appunto 2 milioni e mezzo, che dovrebbero arrivare entro la fine dell’anno.

