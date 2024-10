Mercato, si riparte dal progetto 

Lo scorso giugno una mozione, licenziata dall’assemblea civica con 22 voti favorevoli, lo aveva messo in chiaro: il mercato civico di via Mazzini deve rinascere. Ora il Comune prova a dare seguito alle parole con fatti concreti: «Entro la fine dell’anno sarà pubblicato il bando per individuare il professionista che dovrà rivisitare il progetto, oramai superato, per la riqualificazione della struttura».

I fondi

Non è l’unica novità annunciata dall’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete. «Nei giorni scorsi - fa sapere - abbiamo firmato con la Regione la convenzione per l’accredito del finanziamento stanziato dalla Giunta Solinas a fine 2023». Due e milioni e mezzo di euro da spalmare in tre annualità: 500mila per quella corrente, un milione nel 2025 e un altro nel 2026. Malgrado le rassicurazioni, quelle somme nelle casse civiche non sono mai arrivate e ora il Comune spinge il piede sull’acceleratore.

Il silenzio

Dalla Corte dei conti, interpellata dagli uffici di piazza Eleonora per avere un parere preventivo sulla corretta procedura da seguire dal momento che i vecchi elaborati non rispondono più alle esigenze della città, ancora nessun riscontro. «Considerato che procederemo per stralci - osserva l’esponente della Giunta - non ci dovrebbero essere intoppi».

Gli uffici sono già al lavoro per redigere l’avviso attraverso il quale sarà selezionato il progettista che dovrà mettere mani al vecchio progetto. «Come abbiamo ribadito in più occasioni - ribadisce Prevete - il disegno originario non è più attuale per diverse ragioni. Intanto il numero di operatori commerciali è nettamente inferiore rispetto al passato e la struttura, così come era stata studiata, sarebbe sovradimensionata. In secondo luogo occorre tener conto dell’adeguamento dei prezzi».

La storia

Era stato il sindaco, Massimiliano Sanna, in sede di discussione della mozione sul mercato ad aver suonato il campanello d’allarme: «Ci sono stati assegnati 2 milioni e mezzo, ma a oggi non abbiamo certezze. Oggi abbiamo certezza solo di 800mila euro che avanzano dai fondi del vecchio progetto». Una cifra importante, ma di certo non sufficiente a realizzare quanto previsto sulla carta prima che il cuore commerciale del centro cittadino chiudesse i battenti per lasciar spazio agli operai, mandando in esilio “temporaneo” i venditori nella vicina struttura di via Cimarosa (per il quale l’amministrazione civica paga un affitto annuo di circa 70mila euro). In realtà, nell’edificio di via Mazzini, l’impresa non ha mai messo piede. I lavori si sono concentrati sul parcheggio multipiano di via Mariano IV, mentre lo scheletro del mercato è rimasto lì, con i suoi box vuoti e ormai decadenti, in attesa di conoscere la sua sorte.Tutti concordi, maggioranza e opposizione, sulla necessità di dare nuovo impulso all’area che dal 1955 e per sessant’anni ha rappresentato il crocevia del mercato cittadino. A quasi dieci anni dalla chiusura qualcosa si muove.

