VaiOnline
Santa Chiara.
18 settembre 2025 alle 00:18

Mercato, sì all’apertura temporanea dei box 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il futuro del mercato di Santa Chiara è già deciso: una gara pubblica per la concessione a privati della gestione complessiva della struttura. Un percorso che ha bisogno di tempi tecnici e amministrativi significativi, necessari per lo studio di fattibilità e indire della gara. L’amministrazione prova a chiudere il bando entro metà novembre. Possibile che ci riesca, ma non è impresa facile. Allora per evitare di lasciare la struttura semivuota, il Consiglio dice sì alla proposta di Pierluigi Mannino (FdI), emendata dal presidente della commissione Attività produttive Alessandro Cao, per ridare slancio a un mercato oggi abitato da appena due concessionari. «L’idea è che se entro metà novembre non si riuscirà ad avere pronto il bando per l’assegnazione del mercato, l’amministrazione può assegnare con un avviso pubblico a carattere temporaneo i box per consentire durante il periodo di Natale dei temporary shop», spiega Mannnino.

Questo l’obiettivo di brevissimo raggio. In futuro però, «l’idea è quella di svincolare Santa Chiara dalle strutture marcatali e farla diventare un bene molto più redditizio per il Comune. Solo svincolandola dal mercato, però, secondo noi Santa Chiara può essere rilanciata e diventare una fonte di “reddito” per l’amministrazione», conclude Mannino. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La storia

Dal Cile a Escalaplano e ritorno

l F. Melis
il dibattito

Male irreversibile, sofferenza: i requisiti per il trattamento

Le commissioni Asl decideranno a chi dare il farmaco 
L’emergenza

Febbre del Nilo, una task force per arginare il virus

Impennata di casi nell’Oristanese, l’entomologo: ora un presidio costante per monitorare le zanzare 
Valeria Pinna
La storia

Adottate a Escalaplano, ritrovano la madre in Cile

Adelia e Maria Beatrice, nate nel 1979, a nove mesi erano arrivate nell’Isola in una famiglia di insegnanti 
Francesca Melis
epa12360851 Jannik Sinner of Italy in action against Carlos Alcaraz of Spain during the men's singles final of the US Open Tennis Championships at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York, USA, 07 September 2025. EPA/BRIAN HIRSCHFELD
epa12360851 Jannik Sinner of Italy in action against Carlos Alcaraz of Spain during the men's singles final of the US Open Tennis Championships at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York, USA, 07 September 2025. EPA/BRIAN HIRSCHFELD
LA POLEMICA

Fedez sotto attacco ora si giustifica:  «Non ce l’ho con Sinner, è solo ironia»

La strofa della discordia scatena i commentatori, i fans diventano haters 
Enrico Pilia
La sfida

Meloni-Schlein, scontro nelle Marche

La premier: «Spread ai minimi». E la leader Dem: «I salari sono fermi» 