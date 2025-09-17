Mercato, sì all’apertura temporanea dei box 

Il futuro del mercato di Santa Chiara è già deciso: una gara pubblica per la concessione a privati della gestione complessiva della struttura. Un percorso che ha bisogno di tempi tecnici e amministrativi significativi, necessari per lo studio di fattibilità e indire della gara. L’amministrazione prova a chiudere il bando entro metà novembre. Possibile che ci riesca, ma non è impresa facile. Allora per evitare di lasciare la struttura semivuota, il Consiglio dice sì alla proposta di Pierluigi Mannino (FdI), emendata dal presidente della commissione Attività produttive Alessandro Cao, per ridare slancio a un mercato oggi abitato da appena due concessionari. «L’idea è che se entro metà novembre non si riuscirà ad avere pronto il bando per l’assegnazione del mercato, l’amministrazione può assegnare con un avviso pubblico a carattere temporaneo i box per consentire durante il periodo di Natale dei temporary shop», spiega Mannnino.

Questo l’obiettivo di brevissimo raggio. In futuro però, «l’idea è quella di svincolare Santa Chiara dalle strutture marcatali e farla diventare un bene molto più redditizio per il Comune. Solo svincolandola dal mercato, però, secondo noi Santa Chiara può essere rilanciata e diventare una fonte di “reddito” per l’amministrazione», conclude Mannino. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA