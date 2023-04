Mercato settimanale, sconto del 30% agli ambulanti 

Canone scontato del 30% per i commercianti del mercato civico e gli ambulanti diventati presenza fissa ogni mercoledì mattina in via della Musica. Tariffe più leggere quindi, come richiesto dagli stessi ambulanti e boxisti, insieme alle associazioni di categoria, conseguenza di una modifica del regolamento approvata dal Consiglio comunale.

Di recente erano stati gli stessi operatori commerciali a lamentare il pagamento di una tassa annuale per il suolo pubblico troppo elevata rispetto alle ore di lavoro, di fatto 5 al massimo una volta a settimana, almeno per quanto riguarda gli ambulanti del mercato del mercoledì in via della Musica. «Doveroso adeguare la tariffa in base alle indicazioni ministeriali e andare incontro alle esigenze di questa importante categoria di commercianti, manifestate anche da alcuni consiglieri comunali», ha spiegato il vicesindaco Tore Sanna durante il dibattito nell’aula di via Porcu. Primo fra tutti Christian Stevelli, del Gruppo Misto, che sul tema aveva presentato anche una mozione. «La tariffa giornaliera viene applicata se si superano le nove di lavoro al giorno, in caso di orario ridotto c’è lo sconto del canone del 30%», ha sottolineato Sanna.

Novità anche per quanto riguarda il pagamento dei tributi comunali in arretrato. Con la possibilità di pagamento dilazionato, sia per i cittadini e aziende: si va da 5 rate ad un massimo di 72 se il debito è di oltre 20mila euro. E se la somma supera i 100mila euro, oltre alla possibilità di spalmare il pagamento in 120 rate mensili, la prima tranche da versare scende al 10% dell’importo totale, e non più il 30% come prima. «In questo modo tendiamo la mano ai contribuenti con l’obiettivo di costruire un rapporto corretto, e contiamo anche di incidere sul fronte del recupero dell’evasione», ha detto il vicesindaco in Consiglio.

Fra le modifiche c’è la semplificazione dell’iter per presentare le istanze, che sarà esclusivamente online. «Non occorrerà lo Spid», ha precisato Sanna, «e in ogni caso stiamo attivando una task force in Municipio per aiutare chi si trova in difficoltà». Sulla stessa linea la capogruppo di maggioranza Valeria Piras: «Le modifiche vanno incontro a coloro i quali vogliono saldare il debito nei confronti del Comune, con la possibilità di pagare in più rate e con modalità più semplici».

Astenuta parte della minoranza. «Ci sono sicuramente dei miglioramenti apportati al regolamento, ma serve un cambio di metodo nella discussione dei provvedimenti», le parole del capogruppo di FdI Michele Pisano. Concetto ribadito da Barbara Cadoni, Pd: «Avremmo preferito avere più tempo per discutere sull’argomento, magari con un approfondimento anche con i Servizi sociali. In attesa di verificare tutto, compresa la nascita di questa task force annunciata dall’assessore, per ora preferiamo astenerci».