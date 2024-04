«Mercato, servono investimenti» 

A dirla tutta l’idea del trasloco in un mercato tutto nuovo in viale Colombo non gli andava neppure male. «L’importante è lavorare», avevano detto fin da subito gli operatori del mercato civico in piazza Dessì.

Ma adesso che il Comune pare aver deciso di rinunciare al trasferimento, la soddisfazione per la notizia è abbastanza palese. Così come nella schiera dei più contenti ci sono anche i clienti, soprattutto quelli che vivono qua intorno, magari troppo anziani per arrivare fino all’altro capo della città.E in un giorno qualunque, nei locali dove c’è ancora l’albero di Natale in un angolo e quei tanti, troppi box ancora vuoti, il mancato trasloco è argomento sulla bocca di tutti.

Gli operatori

«Abbiamo detto fin dall’inizio che per noi la cosa essenziale è continuare a lavorare nel modo migliore possibile» dice la presidente del Consorzio Sa perda Mulla, Ilva Loche, «per cui qui o in viale Colombo non cambia niente, noi infatti quando era stata proposta la soluzione di viale Colombo eravamo d’accordo. Adesso, se ci lasceranno qui va bene lo stesso, ovviamente in un mercato rimesso a posto e reso più funzionale».

Uno dei problemi più importanti da risolvere è la questione dei box vuoti, che solo a vederli mettono tristezza. Un tempo occupati da macellai e panettieri, sono rimasti chiusi lasciando un vuoto che non è mai stato colmato. E così le luci spente e le attività ferme sono un pugno in un occhio per chi si aggira nei locali di fronte al Municipio.

Il rilancio

«È essenziale che diano la possibilità di fare entrare altri operatori» dice Franco Trincas dal suo box pescheria, «dando spazio ad attività nuove e diversificando l’offerta. Siamo contenti di restare qui, ma il mercato ha bisogno di nuova linfa e di nuova vita, valorizzandolo, pubblicizzandolo, facendo capire alla gente che non si spende di più che nei supermercati, anzi, e che si trovano prodotti di qualità. Bisogna valorizzare il piccolo imprenditore».

Dello stesso parere anche Katia Serra, frutta e verdura, «tanto meglio se ripristinano questi locali. Che facciano anche un mercato minimal, perché tanto siamo rimasti in pochi, ma che lo valorizzino. Un mercato rinnovato aprendo magari al primo piano una gastronomia o un ristorante a buon prezzo che attiri tante persone. Anche viale Colombo andava bene, ma siamo contenti di stare qui e credo che saranno contente anche le attività che si trovano qua intorno, dalla farmacia, alla tabaccheria e così via».

Le idee

Dal suo box di frutta e verdura anche Greca Angioni esprime soddisfazione. «Per me stare qui va benissimo perché ci sono tanti clienti affezionati che erano tanto dispiaciuti che andassimo via. Non tutti si possono spostare e poi sono abituati a trovarci qui, in un centro che ha bisogno di essere sempre più vitalizzato, partendo anche dalla sistemazione di questo mercato». Come? «Dividendolo ad esempio per settori: il frutta e verdura, le carni, la pescheria, e poi inserendo qualcosa di nuovo come un’enoteca, insomma un po’ di tutto per diversificarlo, renderlo più apprezzato».

Come era tanti anni fa, con i box tutti pieni e con tanta gente.

