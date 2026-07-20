Mercato senza climatizzatori 

Il caldo torrido di questi giorni e la mancanza di un impianto di climatizzazione si fa sentire anche all’interno del mercato civico di via Torino, a Portoscuso. I commercianti hanno già spedito una lettera all’amministrazione comunale, chiedendo un incontro per trovare una soluzione ad una situazione diventata molto difficile in quanto, si legge nella nota, «il caldo eccessivo non solo compromette le condizioni di lavoro ma rischia anche di danneggiare le merci e di scoraggiare la clientela». Un problema già segnalato in precedenza, ora acuito dalle temperature altissime. Dalla minoranza consiliare di Portoscuso si sollecitano interventi nella struttura di via Torino: «Non è una situazione nuova, più volte è stata avanzata questa richiesta – dice Rossano Loddo, consigliere di Portoscuso Rinasce – in questo periodo, a causa delle temperature, la situazione è ancora più difficoltosa. L’amministrazione ha permesso la costruzione di grandi strutture commerciali, ora deve fare il possibile per tutelare quei commercianti che resistono nel mercato civico, dando le giuste attenzioni alle loro richieste. Sarebbe importante che ci fosse un incontro a breve in modo da trovare una soluzione. Tra l’altro l’impianto di climatizzazione sarebbe utilizzabile anche in inverno». (a. pa.)

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