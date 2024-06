Mercato, scritte e simboli nazisti 

Scritte e simboli nazisti sono comparsi nel muro del mercato civico in piazza Dessì, a pochi passi dal Comune. Mani ignote hanno disegnato una svastica e lasciato la scritta “Adolf vive”. Il tutto a due passi dall’ingresso del mercato dove ogni giorno transitano tantissime persone. Molte delle quali si fermavano a guardare incredule la facciata deturpata con la bomboletta spray. È probabile che i writers abbiano agito la notte, lontano da occhi indiscreti.La zona infatti soprattutto la sera, è frequentata da gruppetti di ragazzini che si ritrovano sotto le scale.

Proprio per cercare di dare più sicurezza a quello spazio il Comune aveva incaricato la ditta Engie, che si occupa della manutenzione degli impianti di illuminazione in tutta la città di sistemare alcuni fari così come in piazza Degli Aranci.

