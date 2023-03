Mercato rionale, ipotesi trasloco 

A Guspini in questi giorni l’amministrazione comunale discute sul tentativo di modificare, in via del tutto sperimentale, luoghi e giornate del mercato rionale settimanale. Il paese è l’unico, nella zona, ad avere il mercato in due diversi giorni della settimana: il lunedì e il sabato. Si svolge nella centrale piazza Oristano. Il lunedì è notoriamente poco partecipato, con al massimo 3 o 4 ambulanti, mentre il sabato è abbastanza frequentato. L’idea è di confermare la giornata del sabato in piazza Oristano e di tenerne un’altra ogni secondo lunedì del mese in piazza Togliatti, a Is Boinargius: un’azione che potrebbe ravvivare e offrire un certo movimento economico in una zona del paese abbastanza popolata che riotterrebbe il mercatino rionale a distanza di anni.

Bassa frequentazione

«La scelta della soppressione del mercato del lunedì in piazza Oristano è data dalla poca presenza degli operatori e dalla conseguente bassa frequentazione degli avventori», spiega l’assessora alle Attività produttive, Stefania Atzei. Ma togliere da una parte potrebbe portare benefici reali in un’altra zona del paese: «Lo spostamento della giornata del lunedì in piazza Togliatti è data dalla volontà, da parte dell'amministrazione, di dislocare alcune attività (come accade per quelle sportive, culturali ed economiche) in una parte del territorio guspinese molto popolato con la speranza di creare, così, anche per le attività presenti in loco, un certo giro d’affari».

Le variazioni partiranno da maggio, per tre mesi, in via del tutto sperimentale e finiranno a luglio. «Se i risultati dovessero essere quelli attesi – prosegue Atzei – si avvierà l’iter per andare in Consiglio e procedere con le modifiche definitive nell’apposito regolamento sul commercio nelle aree scoperte. Da anni, per via dei decreti milleproroghe si va sempre in proroga e per questo non è possibile fare un bando per effettuare nuove assegnazioni», specifica l’assessora.

La minoranza