Mercato provvisorio: un milione di euro per acquistare gli arredi 

Le incertezze sulla struttura provvisoria di piazza Nazzari restano in piedi, ma l’iter per il trasferimento dal mercato di San Benedetto va avanti. Così il dirigente delle opere strategiche, Daniele Olla, ha firmato la determinazione da un milione e duecentomila euro, lordi, per l’acquisto degli arredi necessari per permettere ai boxisti di lavorare: dunque banchi refrigerati per mitili e pesci, banchi per macellerie, salumerie e formaggerie, quelli per l’esposizione e vendita di pane e dolciumi, celle frigo con temperature tra gli zero e i dieci gradi. Arredi che, viene specificato, «saranno posizionati temporaneamente nella struttura di piazza Nazzari il tempo necessario per l’esecuzione dei lavori nel mercato di San Benedetto ed essere quindi reimpiegati nell’allestimento dei punti vendita di quest’ultimo» quando verrà ultimato.

Dunque qualcosa si muove, con forte ritardo. Perché nello stesso documento si ricorda che i lavori per la struttura provvisoria di piazza Nazzari, aggiudicati il 4 aprile 2023 e consegnati il 7 agosto sempre dell’anno scorso, dovevano essere ultimati il 30 giugno 2024. Ma ora, sul trasferimento, non ci sono certezze. Anche perché tra gli stessi operatori regna l'angoscia. Perché c’è la paura che i lavori per il recupero dello storico mercato di San Benedetto possano essere eterni o addirittura andare incontro a intoppi economici. In ballo ci sono i fondi del Pnrr (50 milioni di euro) e se la ristrutturazione del vecchio mercato non verrà conclusa entro i termini stabiliti, cosa accadrà? Impossibile, è quanto ribadiscono tutti, che si possa assistere a un clamoroso stop. Come aveva ribadito, in tempi non sospetti, l’ex consigliere comunale - ora regionale – Umberto Ticca: «I soldi c’erano prima, ci sono oggi e ci saranno anche domani. L’unica cosa che potrebbe cambiare è la fonte di finanziamento». Cioè non più fondi Pnrr ma fondi Fsc (di sviluppo e coesione).

Certamente la questione mercato sarà tra le priorità nell’agenda del neo sindaco Massimo Zedda. Gli operatori (188), contrari al trasferimento e molto preoccupati («Quanto dureranno i lavori?», «Quando ritorneremo nei box?», «Come sarà la struttura provvisoria?», sono le domande più frequenti), chiederanno un incontro con il nuovo primo cittadino per avere indicazioni su tempi e modi di intervento. E Massimo Zedda ha già dato la sua disponibilità.

