Mercato provvisorio, scontro sul trasloco 

«Quando a luglio del 2023 la maggioranza di centrodestra annunciò per gennaio 2024 il trasferimento degli operatori dal mercato di San Benedetto a quello di piazza Nazzari non erano nemmeno stati ordinati gli arredi, che sono stati effettivamente acquistati a giugno 2024».

È solo un passaggio della risposta al vetriolo dell’assessore comunale alle Attività produttive, Carlo Serra, a Roberto Mura (Alleanza Sardegna) primo firmatario di un’interrogazione sui ritardi del trasferimento. Serra ha scelto la strada della ricostruzione cronologica dei fatti per spiegare che cosa ha trovato quando è arrivato e che cosa ha fatto da quel momento in poi.

La ricostruzione

«A ottobre 2022, a margine della presentazione del mercato provvisorio, la Giunta Truzzu comunicava alla stampa che potesse aprire entro maggio 2023», rileva. «Il 5 luglio 2023 viene annunciata la data concordata per il trasferimento in Piazza Nazzari per inizio del 2024, dopo il periodo natalizio, con la stampa e i concessionari che parlavano di “ultimo Natale”. Ma il 27 dicembre finalmente una verità, ossia l’annuncio dell’acquisto degli arredi da parte del Comune. Ciò significa che si annunciavano aperture di un mercato che non esisteva, perché non era nemmeno arredato. Arredi che sono stati effettivamente acquistati solo a partire da giugno 2024».

Le certezze

«Nell’interrogazione si chiedono certezze», prosegue Serra, «ma qui l’unica certezza è che noi avremmo dovuto trovare un mercato provvisorio già operativo, invece abbiamo trovato un cantiere. Questo fatto non può essere smentito, semplicemente perché non avevate idea di come stessero andando i lavori né di come fosse la struttura che avete visto per la prima volta in occasione del sopralluogo congiunto delle Commissioni Sviluppo economico e Opere strategiche, avvenuto in data 11 settembre 2024».

Che cosa accade ora

L’assessore alla Attività produttive sostiene che «di come fosse il mercato provvisorio non avevano idea nemmeno i concessionari: infatti solamente dopo l’insediamento della Giunta Zedda hanno avuto l’opportunità di visionare per la prima volta la struttura, prima con il Comitato e, a partire da ottobre 2024, con tutti gli operatori, dando così la possibilità di visionare i box, verificare gli arredi presenti e segnalare criticità. Questa è condivisione delle scelte, questa è trasparenza dell’azione dell’Amministrazione.Da questi sopralluoghi abbiamo potuto constatare che, nonostante il grande avanzamento dello stato dell’arte, per ottimizzare i box erano necessari alcuni interventi più puntuali. Pertanto, abbiamo deciso di accogliere queste richieste per il bene del mercato; inutile sottolineare che, se tra il 2022 e il 2024 ci aveste pensato voi», evidenzia Serra riferendosi al centrodestra, «oggi non ci troveremmo a dover fare una corsa contro il tempo»

I parcheggi

Poi una sottolineatura sui parcheggi: «Dovreste comunicare ai cittadini che il progetto del nuovo mercato con l’eliminazione dei 150 stalli intorno all’attuale struttura è della precedente Giunta di centrodestra. E, per quanto il 5 luglio 2023 annunciavate 400 parcheggi nuovi, questi non si sono visti durante la vostra amministrazione. Ancora una volta ha dovuto risolvere la Giunta Zedda, con l’istituzione a settembre 2024 di oltre 120 stalli nelle aree di San Benedetto e l’ultimazione del parcheggio sotterraneo di Piazza Nazzari, che aprirà contestualmente al mercato provvisorio».

Il trasferimento

«Le operazioni di trasferimento, come già detto, sono iniziate da qualche settimana con la ditta che sta definendo la sua programmazione, proprio per garantire i tempi più brevi possibili. La data certa sarà comunicata prima di tutto ai diretti interessati, ossia i concessionari, tenendo conto delle tempistiche di preavviso necessario per l’organizzazione degli ordini di acquisto delle merci, e poi comunicata alla cittadinanza».

