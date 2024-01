Mercato provvisorio, restano i dubbi 

I dubbi erano legati alla grandezza dei box («saranno più profondi di come erano parsi in origine»), alle soluzioni di dettaglio (come le prese elettriche) «da definire insieme ai concessionari». Ma anche all’incertezza legata ai parcheggi («solo nel sottopiano ce ne saranno circa 150 a disposizione dei clienti e resteranno quelli dell’anello esterno in via Tiziano e Cocco Ortu»), agli impianti di climatizzazione («ogni box avrà uno split ma la gestione e i costi saranno interamente a carico del Comune») alla larghezza degli spazi comuni («i corridoi alla fine saranno larghi 2,40 metri, in linea con le dimensioni di quelli di San Benedetto»).

La commissione

Per dipanare tutti questi dubbi ieri si è riunita la commissione congiunta Lavori pubblici-Attività produttive: a gettare nel panico i 188 concessionari del mercato di San Benedetto che a marzo traslocheranno (per tre anni) nella struttura provvisoria di piazza Nazzari era stato un video (pubblicato sulla pagina Facebook “Salviamo il mercato di San Benedetto”, costituito da un gruppo di operatori scettici sul trasferimento) che metteva in discussione tutti quei punti.

«Intanto chiariamo che in questo momento, così come messo a verbale dal dirigente Reti e infrastrutture, per motivi di sicurezza non è possibile effettuare un sopralluogo con la commissione in piazza Nazzari», dice Umberto Ticca, presidente della commissione Lavori pubblici. «Insistiamo molto sul rapporto, e quindi nella condivisione delle scelte, con gli operatori, continuiamo a incontrare i loro rappresentanti periodicamente», aggiunge.

I tempi

L’obiettivo del Comune è organizzare il trasloco in occasione della seconda settimana di marzo: bisogna andare veloci, perché i fondi per la riqualificazione del mercato di San Benedetto (41 milioni) sono del Pnrr e dunque bisogna rispettare la scadenza del collaudo lavori di marzo 2026.

Risolta anche la questione legata agli ingressi: «Saranno diversi, non solo in via Sant’Alenixedda, e tutti parcheggi o con fermata dell’autobus accanto», spiega il dirigente Daniele Olla. Così, per esempio, nel nuovo mercato si potrà entrare da via Bacaredda, da via Sant’Alenixedda (due ingressi), da via Cao di San Marco. La nuova struttura ospiterà anche sei nuovissime celle frigo («che poi verranno trasportate nel mercato di San Benedetto una volta ultimati i lavori») e due montacarichi. «Ci sono ancora alcuni dubbi legati al mercato provvisorio di piazza Nazzari e che vanno risolti,», dice Marzia Cilloccu, capogruppo in Consiglio di Orizzonte Comune, «per questo motivo abbiamo richiesto questa commissione», aggiunge.

Lunedì prossimo la commissione Attività produttive guidata da Pierluigi Mannino tornerà a riunirsi per approfondire ancora i temi legati al trasferimento in piazza Nazzari: per esempio, chi ha acquistato arredi per i box a San Benedetto, potrà portarli nel mercato provvisorio oppure, verosimilmente, dovrà sistemarli altrove? E in questa eventualità, a spese di chi?

