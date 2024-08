Mercato provvisorio, la commissione decide il 4 settembre  

La prima riunione, dopo quella dell’insediamento, della commissione Sviluppo economico e settori produttivi sarà di fuoco. Al centro della discussione, in programma mercoledì 4 settembre, il trasferimento del mercato civico di San Benedetto nella struttura provvisoria di piazza Nazzari. Un argomento delicato che coinvolge non solo i 186 titolari dei box ma anche i cagliaritani, e ultimamente i turisti, che in 70 anni hanno apprezzato l’offerta e le caratteristiche. «Abbiamo in programma un sopralluogo e ulteriori prove con le rappresentanze delle categorie coinvolte (gestori, tecnici e ditta di carico e scarico) per individuare e risolvere eventuali criticità», afferma Alessandro Cao, presidente della Commissione.

Sul tavolo l’agenda sul trasloco. «Pensiamo di completare il trasferimento in 2/3 giorni. Per incidere il meno possibile sugli affari abbiamo in mente di iniziare il sabato sera e concludere le operazioni lunedì sera, al massimo martedì».

I disaggi dovrebbero essere limitati. «I boxisti avranno a disposizione tutto l’occorrente per la loro attività, dovranno solo trasferire la merce che, ci auguriamo sia poca perché ciò significherebbe che le vendite del fine settimana sono andate bene».

