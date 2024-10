Mercato provvisorio, fissata al 9 novembre la chiusura dei lavori 

La durata dei lavori sarebbe dovuta essere di 180 giorni e si sarebbero dovuti concludere il 2 febbraio 2024. Ma fra varianti, interruzioni e proroghe (cinque) il mercato provvisorio di piazza Nazzari è ancora chiuso e non finito. Ora c’è una nuova data (sulla carta) per la conclusione del cantiere: il 9 novembre. Poi, sempre che vada tutto liscio, ci sarà un periodo di transizione e infine il trasferimento definitivo dalla storica struttura di San Benedetto, che dovrà essere rimessa a nuovo. In tre anni, sempre sulla carta.

Il cronoprogramma è riportato in una nuova delibera della giunta di Massimo Zedda che, accogliendo alcune richieste arrivate dagli operatori – su condizionatori e impianti idrici – ha rivisto anche il programma finanziario: il nuovo quadro parla di un aumento di circa 700 mila euro, che porta il costo finale del mercato provvisorio a oltre 8 milioni (a fronte dei 7,3 previsti).

Il provvedimento riporta anche il calendario degli slittamenti. La prima proroga di 35 giorni era stata concessa il 15 febbraio (due settimane dopo l’ipotetica data di fine lavori): tutto sarebbe dovuto essere pronto entro il 21 marzo. Ma il 5 aprile (quindi in data successiva alla scadenza) ecco una nuova concessione: 45 giorni in più, ulteriore presunzione di fine lavori fissata per il 5 maggio. Il 3 maggio terza proroga sino al 4 luglio. Infine una nuova proroga al 3 agosto e poi ancora all’11 settembre. Il cantiere viene riattivato il 9 settembre e contestualmente c’è il via libera alla quinta e (finora) ultima proroga al 9 novembre. Alla fine la struttura “provvisoria” costerà un terzo di quella definitiva. Che chissà quando sarà aperta.

