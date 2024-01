Mercato provvisorio, dubbi degli operatori: incontro al Comune 

Le prime immagini del mercato provvisorio di piazza Nazzari hanno preoccupato parte dei 188 operatori che entro marzo si trasferiranno dalla struttura storica di San Benedetto. Per questo è stata programmata per oggi una riunione che metterà a confronto la Commissione consiliare Attività produttive e mercati il dirigente del Servizio opere strategiche, mobilità, infrastrutture viarie e reti del Comune, Daniele Olla.

La riunione è in programma alle 9 in videoconferenza su Microsoft Teams. «Auspichiamo di poter avere le risposte alle tante istanze raccolte finora, soprattutto dopo la pubblicazione del video e delle immagini della struttura di piazza Nazzari, apparse sui social e sulla stampa», commenta la consigliera comunale Marzia Cilloccu. La scorsa settimana un video pubblicato sulla pagina Facebook “Salviamo il mercato di San Benedetto”, costituito da un gruppo di operatori scettici sul trasferimento, aveva mostrato per la prima volta le anguste corsie e i box della struttura provvisoria che ha ormai preso forma. Da lì erano cresciute le preoccupazioni ed erano sorte nuove domande. Alle quali oggi darà risposta il dirigente responsabile del procedimento. Il trasferimento delle attività è previsto entro marzo. Subito dopo inizieranno i lavori di ristrutturazione del mercato.

