Mercato provvisorio di piazza Nazzari: aggiudicato l’appalto da cinque milioni 

Al via l’appalto per il mercato provvisorio di piazza Nazzari. Due le imprese cagliaritane (la Metal Sulcis e Profilsider) che si sono aggiudicate le opere da cinque milioni di euro che consentiranno agli operatori di San Benedetto di continuare a lavorare durante il piano di riqualificazione dell’impianto di via Cocco Ortu. «Le imprese vincitrici dovranno adesso consegnarci il progetto esecutivo per l’approvazione e subito dopo partiranno i lavori», spiega il dirigente, Daniele Olla.

Di fatto la produzione dei materiali è già cominciata, così da imprimere un’accelerata subito dopo il sì degli uffici. «Per il cronoprogramma – dice Olla – attendiamo la prossima riunione con le imprese che si terrà nei prossimi giorni». L’ipotesi, che poi è una certezza, è che gli operai possano mettere piede in piazza Nazzari già prima dell’estate per consentire l’installazione dei box durante la bella stagione.

I numeri

La nuova struttura prefabbricata avrà una superficie di poco superiore ai 4mila metri quadri di cui 2.500 saranno occupati dai box dei 188 concessionari di San Benedetto. Tre gli ingressi: in via Sant’Alenixedda, via Bacaredda e via Cao San Marco. Mentre sarà allestito il cantiere per la realizzazione del mercato provvisorio di piazza Nazzari, i concessionari potranno continuare a operare nel mercato di San Benedetto, e solo quando le opere saranno definitivamente completate potrà cominciare il trasferimento.