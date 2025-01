Mercato provvisorio: ancora problemi irrisolti alla vigilia del trasloco 

La preoccupazione, adesso, è diventata paura. «Paura di rovinare anni di lavoro, di andare via da qui», mercato di San Benedetto, «per andare lì», struttura provvisoria in piazza Nazzari, «senza troppe certezze», dicono i concessionari di San Benedetto. Per esempio quali? «Non sapere quanto tempo trascorreremo lì ma, nell’immediato, non sapere quanto tempo ci vorrà per mettere a posto le cose che non vanno in piazza Nazzari, col rischio che ci mandino via da qui senza farci entrare subito lì», aggiungono. A onor del vero questa è più una preoccupazione che un problema reale, perché il Comune ha sempre detto agli operatori che per il trasferimento occorrerà una decina di giorni, tempo durante il quale il mercato sarà chiuso. Non di più.

La rivoluzione

Ma al netto di questo i concessionari restano col fiato sospeso per le cose che ancora «non vanno» in piazza Nazzari. Sullo sfondo la data del 31 gennaio, termine entro il quale il Comune annuncerà il cronoprogramma (come concordato con gli operatori ai quali è andato incontro, spostando per esempio la chiusura di San Benedetto a dopo le festività di Natale). «Difficile che le richieste di tutti noi, per migliorare le condizioni di lavoro nella nuova struttura, possano essere definite entro la fine del mese», dice Marcello Usai, box di carne. «Abbiamo fatto il sopralluogo martedì scorso», il Comune, come noto, ha coinvolto gli operatori per ascoltare da ognuno le criticità e le soluzioni richieste, «e abbiamo visto che il nostro box non va bene. Lo spazio tra la cella e il bancone» (foto in alto) «è troppo stretto, appena 31 centimetri mentre nel progetto sarebbero dovuti essere 46. Ci hanno detto che dovremmo adattarci. E va bene adattarsi, ma noi lavoriamo in 3, il fine settimana in 4: non c’è lo spazio per muoversi né quello per lavorare in sicurezza», dice.

In ansia

La paura domina un po’ quasi ovunque tra le corsie di San Benedetto: «Io nel mio box», dove nel 2018 ho investito 100mila euro, «ho un laboratorio e devo rispettare il ciclo di produzione», dice Rita Bertocchi. A San Benedetto prepara tortellini e tante specialità emiliane, oltre a una serie di dolci. «Per lavorare mi occorrono 20 kilowatt, ne avrò 6. Non solo. Visto che cucino, utilizzo una cappa appesa al soffitto che non potrà montare nel nuovo box. La soluzione che mi hanno proposto è di ancorarla a terra ma lo spazio interno è più piccolo di 46 centimetri rispetto a quello attuale. Se lo facessi dovrei rinunciare a macchinari», impastatrice, forni, fuochi, etc,. «che servono per il mio lavoro».

