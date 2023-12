Mercato, prove di mediazione 

Il clima festivo certamente ha aiutato. Sul trasferimento del mercato di San Benedetto nella struttura provvisoria di piazza Nazzari (che molti già chiamano mercato lirico ), tra gli operatori e l’amministrazione comunale scoppia la pace. Almeno per ora. Ieri, durante un vertice a Palazzo Bacaredda, i gestori dei box hanno sotterrato l’ascia di guerra rassicurati dalle dichiarazioni del sindaco Paolo Truzzu e dei suoi dirigenti. All’incontro, oltre al sindaco, hanno partecipato gli assessori Alessandro Sorgia e Gabriella Deidda, i dirigenti Daniele Olla e Alessandro Cossa, i presidenti delle commissioni Umberto Ticca e Pierluigi Mannino, una delegazione dei gestori dei box e i loro rappresentanti.

La trattativa

Trasferimento da San Benedetto a piazza Nazzari a carico del Comune; frigoriferi anche per il settore ittico e aria condizionata pagata da Palazzo Bacaredda. Ieri, nella sala Retablo del Municipio, il clima era sereno. Il sindaco, per evitare le tensioni che spesso hanno caratterizzato la vicenda, cala subito l’asso delle concessioni. «Oltre il 98 per cento dei gestori dei box ha accettato il trasferimento, gli altri, che potrebbero aver sbagliato inviando la pec, contiamo possano farlo già entro oggi».

Il vertice di ieri è servito a rasserenare gli animi. «Abbiamo ribadito quello che ci siamo detti nelle altre riunioni sul nuovo mercato. Abbiamo spiegato ai concessionari che ci sono le risorse per gli arredi, che ci accolleremo le spese dell’energia elettrica». C’è ora da risolvere il grande nodo delle concessioni e del rispetto delle indicazioni della “Direttiva Bolkestein”, che impone la messa a gara di tutte le concessioni pubbliche. «Abbiamo chiesto ai concessionari se preferissero che il nuovo bando per l’assegnazione dei box fosse fatto subito o aspettare la realizzazione del nuovo mercato civico. Su questo argomento c’è un’interlocuzione in corso e dovranno decidere con gli altri gestori dei box».

Date, tempi, per il trasferimento si parla di febbraio? «Non ne abbiamo ancora discusso», precisa Truzzu.«Prima cerchiamo di chiudere la sistemazione del mercato provvisorio e di definire i dettagli poi si conosceranno le scadenze». A che punto è il progetto per San Benedetto? «Se ne occupano i tecnici. So che è stata fatta una prima proposta su cui sono state chieste modifiche».

Le concessioni

Massimo Ruggiu è il rappresentante del Comitato San Benedetto. «Simo soddisfatti dell’incontro. Abbiamo appianato tutte le divergenze, il Comune è venuto incontro alle nostre esigenze». Più cauto Marco Medda, presidente provinciale di Confesercenti. «Le concessioni saranno prorogate sino al 2025 e solo dopo saranno avviate le procedure per l’assegnazione decennale con la gara». Di fatto 12 anni da oggi di tranquillità. «La clausola che ci tutela è la salvaguardia delle professionalità».

Per l’assessore alle Attività produttive Alessandro Sorgia una corsa contro il tempo. «È nostra intenzione operare il passaggio nella struttura temporanea nel miglior modo possibile.

In forza della direttiva Bolkestein le concessioni decadono la notte del 31 dicembre. È necessaria – conclude l’assessore Sorgia – una proroga breve delle concessioni di San Benedetto per tutelare il diritto degli operatori che lo desiderano di trasferirsi al mercato provvisorio».

