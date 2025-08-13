Mercato, prezzi alti e pochi affari 

«Metà prezzo, tutto a metà prezzo!»: l'invito dell’uomo che appare tra le lamiere è allettante ma non basta. E neppure l’audace astice che gesticola quasi a voler invitare i pochi clienti riesce a svoltare la giornata iniziata male e destinata a finire pure peggio. A un passo dal Ferragosto non c'è la ressa degli anni passati tanto meno si parla di grandi affari: la prima estate col mercato di San Benedetto chiuso porta poca gente in quello provvisorio di piazza Nazzari. Che in una mattina prefestiva se chiedi tra i banconi trovi chi te lo dice in sardo e senza tanti giri di parole: « Affari? Lassa perdi ». Conciso ed eloquente.

Caro carne

C'è decisamente poca voglia di parlare tra i box che si occupano di carni, dove - vicinanza del Lirico a parte - si sente sempre la stessa musica. «A rilento, decisamente a rilento» racconta Antonio Cabras, box 005, che rimpiange il passato («Siamo ancora in alto mare, non è come a San Benedetto») per poi avventurarsi nelle dinamiche del mercato mondiale delle carni: «C'è carenza di quella bovina perché stanno chiudendo alcuni mattatoi in Germania e la Cina sta portando bovini in Africa per costruire fabbriche e per colpa del mercato turco si fatica a trovare costole di vitellone». E se lo lasci parlare tira fuori anche la Spagna, la sintesi è: «Il costo del bovino sta salendo e la gente ha pochi soldi». Da Massimo Piano “Solo carni sarde”, assicura il cartello, non va meglio: «Come sta andando? Alquanto lentamente perché i prezzi sono fuori controllo». In numeri: «Ho pagato i maialetti a 14 euro, li vendo a 18 e lo Stato mi impone di guadagnare 4 euro lordi. Due vanno a lui, gli altri restano a me. Prima erano a dieci euro al chilo». E nel frattempo trovi un uomo sull'ottantina che s'aggira con occhio attento ai cartellini con i prezzi che lo dice chiaro-chiaro: «Il problema sa qual è? Aumenta tutto tranne pensioni e stipendi». Così le si tenta tutte per dare un'accelerata alle vendite lente: «Non sta andando bene, non aiuta la settimana spezzata e in generale il caro vita. Io ho abbassato tutto di un euro per invogliare la gente ma il problema è che ci sono pochi soldi», commenta Efisio Portoghese, box D03.

Il pesce

Nel reparto del pesce non si corre il rischio di doversi far spazio tra la folla - che non c'è -, né di dover stare in fila per aspettare il proprio turno: sembra un banalissimo giorno di una settimana qualunque. «C'è poca gente rispetto agli anni precedenti», conferma Alessio Boi, box R18, che fa il punto della situazione: «I prezzi sono aumentati tutti, tranne l'aragosta passata da 120 a 100 euro, i gamberi rossi sono a 80, l'astice americano a 30, quello locale a 60». La scelta ricade su spigole e orate, più economiche. Stessa cosa per le cozze: «Quelle di Oristano sono a 9 euro e 50, le spagnole a 8», spiega Bruno Strazzera. E manco a dirlo si comprano le seconde: «Immondezza, ma è ovvio, perché la gente non ha soldi». No, non è un problema di logistica: ci tengono a precisarlo un po' tutti i venditori sfrattati dalla sede storica. Dicono sia solo il caro vita che entra anche in piazza Nazzari e lascia fuori i potenziali acquirenti. «Non parlate male del mercato, il problema non è il posto», si affretta a chiarire Massimo Ruggiu, presidente del Comitato che riunisce gli operatori.

Rassegnazione

«La verità è che la clientela è diminuita tanto. Forse si è persa l'abitudine di venire al mercato, anche gli ordini si sono dimezzati. Ma la struttura è bella e i parcheggi ci sono», interviene Marcello Corda. « Manca su dinai », riassume Odone Spiga che tenta una simpatica trattativa per vendere l'astice audace dell'inizio, che alla fine rimane nel bancone.

