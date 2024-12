Mercato, piove sopra i banchi della frutta

Pioggia a catinelle sopra i banchi della frutta e della verdura: succede nel mercato civico, a ogni acquazzone. Ieri mattina l’acqua fuoriusciva addirittura dalle plafoniere, con il rischio di un corto circuito. Il vecchio tetto è da rifare e lo sanno bene gli operatori che da anni sollecitano l’Amministrazione per un restyling. Ieri le immagini del disastro hanno fatto il giro dei social, suscitando rabbia e indignazione.

Nel 2023 erano state reperite le risorse per una ristrutturazione: 375mila euro per il rifacimento della copertura, dei bagni e degli ingressi. Ma da allora è tutto fermo. L’assessore Francesco Marinaro assicura che il progetto è all’attenzione della nuova giunta. «Il servizio Opere pubbliche ha affidato la progettazione di un intervento di manutenzione straordinaria che è già in una fase avanzata di elaborazione.È in corso un confronto costruttivo con la Sovrintendenza e contiamo di affidare i lavori senza ritardo alcuno», spiega Marinaro, anticipando anche che i fondi per il mercato sarebbero addirittura superiori a quelli preventivamente stanziati, ormai due anni fa. Gli operatori sperano in un intervento in tempi stretti, anche perché è davvero complicato lavorare in queste condizioni.

