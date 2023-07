«Mercato pericoloso, meglio chiudere» 

Uscite di emergenza bloccate con staffe e catene, vie di fuga sbarrate da serrande fuori uso, niente aria condizionata e niente riciclo d’aria perché le finestre rotte sono state fissate con bulloni. Il mercato civico di Sant’Elia sta morendo lentamente. La stessa fine che rischiano di fare gli operatori e i clienti che si avventurano nella struttura comunale. Il caldo infernale dei giorni scorsi l’ha resa impraticabile. Le temperature hanno raggiunto livelli di guardia, tanto che molti banchi di pesce sono rimasti vuoti perché altrimenti il prodotto sarebbe andato a male. Niente in confronto al mancato rispetto delle più elementari norme sulla sicurezza nei due piani della struttura occupata dal mercato e dalla circoscrizione.

Aria bollente

Al mercato civico di Sant’Elia arrivano da San Bartolomeo, da La Plama, dal Quartiere del Sole, da Monte Mixi e anche da Genneruxi pur di assicurarsi i prodotti più genuini ed evitare fregature. «Sono degli eroi, non sappiamo come ringraziarli», dice Marco Mantega, portavoce dei pochi gestori dei box sopravvissuti. «Nei giorni scorsi molti clienti, soprattutto anziani, hanno disertato l’appuntamento con il mercato. L’afa era opprimente, senza condizionamento e riciclo d’aria, la struttura era un forno. Anche noi operatori soffriamo le pene dell’inferno, i motori interni dei frigoriferi peggiorano una situazione già grave. Per non parlare della merce esposta che va in malora rapidamente. Chi ha i box ittici ha preferito non aprire per non vedere il pesce rovinarsi. Piuttosto che morire qui è meglio che chiudano il mercato e ci trasferiscano nelle altre strutture».

L’aria condizionata da tempo è fuori uso: i giganteschi motori sono ormai vecchi e malfunzionanti. Dalle bocchette esce solo uno spiffero insufficiente per stemperare le temperature torride di questi giorni. Dai box sperano solo che il maestrale tenga il più a lungo possibile.

Il collasso

Il mercato soprattutto il lunedì è una fornace. «Le vetrate amplificano il calore che accumulato la domenica sprigiona tutto il suo potenziale il giorno dopo», afferma Angelo Ghiani, box 23 di frutta e verdura. «Sono cardiopatico, all’apertura ho avuto un collasso e sono dovuto andare a casa, non ho chiamato un’ambulanza perché mi avrebbero ricoverato e non avrei potuto lavorare», aggiunge Mantega. In queste condizioni è oggettivamente difficile lavorare. «Ci dicano cosa vogliono fare. Perché si stanno facendo morire? Eravamo in 67 siamo rimasti in 9», racconta Sergio Tintis, 83 anni, decano dei venditori. In una struttura che costa centinaia di migliaia di euro all’anno di spese di gestione mentre le entrate sono di poche decine di migliaia di euro.

Niente sicurezza

Quello che stupisce è il mancato rispetto delle più elementari norme sulla sicurezza. Il cartello affisso in bacheca che indica i nomi di riferimento è vecchio di 14 anni: molti dipendenti comunali sono andati in pensione, altri sono stati trasferiti. Un peccato veniale rispetto alla scala sistemata davanti all’uscita di sicurezza che porta a una via di fuga sbarrata da una serranda rotta. E cosa dire delle catene che impediscono l’apertura dell’uscita di emergenza della circoscrizione, al piano superiore? Del defibrillatore chiuso a chiave nell’ufficio del direttore che non c’è? Il mercato è pericoloso, va chiuso? «Una decisione che può prendere solo il sindaco», spiega Alessandro Sorgia, assessore alle Attività produttive. Abbiamo stanziato dei fondi per la manutenzione. Farò un sopralluogo con la collega ai Lavori pubblici per capire cosa fare».

RIPRODUZIONE RISERVATA