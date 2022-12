Mercato ortofrutta, sfratto dalla Zir  

La controversia però inizia qualche anno dopo quando nel 2018 , la Zir in un altro contenzioso, soccombe e subisce un pignoramento del canone proprio del mercato ortofrutticolo dovuto dall’amministrazione comunale. Il comune non può versare i soldi perché vengono bloccati, dall’altra la Zir non li riceve, così fa partire la causa di sfratto per morosità che a fine aprile arriva a sentenza con il tribunale di Nuoro che condanna il Comune.

La vicenda nasce da lontano, da quando nel 2015 il Comune, con all’epoca l’assessore alle attività produttive Marcello Seddone, in una decisione collegiale della Giunta, ritenendo antieconomico e non più necessario il mercato ortofrutticolo all’ingrosso, decide di interrompere il contratto di locazione a Prato Sardo. Contratto di locazione che il comune di Nuoro aveva siglato nel 2003 con il Consorzio industriale di Prato Sardo e che in quel periodo dava spazio a cinque imprese e una trentina di posti di lavoro, tutti operatori che erano stati costretti ad abbandonare la storica struttura di viale Costituzione, che ormai era diventata fatiscente. Una decisione che venne contrastata, ne nacque una vertenza. Il Comune di Nuoro, chiese anche l'intervento della Regione per ottenere un accordo tra il consorzio di Prato Sardo e gli imprenditori del mercato in modo da consentirgli di mandare avanti l'attività senza però il rapporto diretto col Comune.

Comune di Nuoro messo sotto sfratto dalla Zir Prato Sardo per il mercato ortofrutticolo nella zona industriale, con il giudice del Tribunale di Nuoro che prima dell’estate ha condannato l’amministrazione cittadina al pagamento di 335 mila euro di canoni arretrati alla Zir. Soldi non dovuti per l’amministrazione, che ha già fatto appello davanti al Tribunale di Sassari, ottenendo subito la sospensiva dell’esecutività delle sentenza, in attesa della decisione dei giudici di secondo grado.

Comune di Nuoro messo sotto sfratto dalla Zir Prato Sardo per il mercato ortofrutticolo nella zona industriale, con il giudice del Tribunale di Nuoro che prima dell’estate ha condannato l’amministrazione cittadina al pagamento di 335 mila euro di canoni arretrati alla Zir. Soldi non dovuti per l’amministrazione, che ha già fatto appello davanti al Tribunale di Sassari, ottenendo subito la sospensiva dell’esecutività delle sentenza, in attesa della decisione dei giudici di secondo grado.

Senza mercato

La vicenda nasce da lontano, da quando nel 2015 il Comune, con all’epoca l’assessore alle attività produttive Marcello Seddone, in una decisione collegiale della Giunta, ritenendo antieconomico e non più necessario il mercato ortofrutticolo all’ingrosso, decide di interrompere il contratto di locazione a Prato Sardo. Contratto di locazione che il comune di Nuoro aveva siglato nel 2003 con il Consorzio industriale di Prato Sardo e che in quel periodo dava spazio a cinque imprese e una trentina di posti di lavoro, tutti operatori che erano stati costretti ad abbandonare la storica struttura di viale Costituzione, che ormai era diventata fatiscente. Una decisione che venne contrastata, ne nacque una vertenza. Il Comune di Nuoro, chiese anche l'intervento della Regione per ottenere un accordo tra il consorzio di Prato Sardo e gli imprenditori del mercato in modo da consentirgli di mandare avanti l'attività senza però il rapporto diretto col Comune.

Canone pignorato

La controversia però inizia qualche anno dopo quando nel 2018 , la Zir in un altro contenzioso, soccombe e subisce un pignoramento del canone proprio del mercato ortofrutticolo dovuto dall’amministrazione comunale. Il comune non può versare i soldi perché vengono bloccati, dall’altra la Zir non li riceve, così fa partire la causa di sfratto per morosità che a fine aprile arriva a sentenza con il tribunale di Nuoro che condanna il Comune.

Il Giudice del Tribunale, dichiara cessato il contratto di locazione e ordina il rilascio degli immobili, dove nel frattempo sono rimaste solo due aziende. E condanna l’amministrazione barbaricina al pagamento di ben 355 mila e 948,80 euro in favore del Consorzio industriale Zir d Parto Sardo «a titolo di indennità di occupazione, oltre accessori e spese di lite». Una vicenda surreale perché nel frattempo l’amministrazione guidata da Andrea Soddu, vota l’acquisizione della Zir, quindi anche dei propri debiti (il consiglio comunale si è già pronunciato da tempo) dalla Regione e potrebbe diventare proprietario del consorzio che risulta in liquidazione dal 2008. Un iter che presto potrebbe riprendere vigore, dopo che la Regione ha stanziato i soldi necessari per portare a compimento la liquidazione avviata dall'allora presidente della Regione Renato Soru, e mai conclusa

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata