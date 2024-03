Mercato, nove box a peso d’oro 

La Giunta Sanna non cambia idea. Tiene aperti due mercati, semi vuoti, e ovviamente non taglia le spese. Non solo per l’anno in corso ma anche per il 2025. «In attesa che arrivi il parere richiesto alla Corte dei conti per capire se possiamo iniziare finalmente la ricostruzione della struttura in via Mazzini», ricorda l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete.

Affitto

Nei giorni scorsi la Giunta Sanna «Prende atto che il 31 dicembre 2023 è scaduto il contratto di locazione dei locali commerciali siti in via Cimarosa», e «Viste le comunicazioni informali intercorse tra l’Amministrazione comunale e i comproprietari dei locali (Remo Tallu, Adriana Tallu, Marco Tallu)» conferma la volontà di "allungare” il contratto di affitto fino al 31 dicembre 2025 pagando un canone mensile di 6.500 euro. In sostanza quindi la spesa annuale per il Comune sarà di 71.500 euro.

Locali vuoti

In quella sede “provvisoria” oggi ci sono appena nove commercianti. Nel 2016, quando il Comune decise di prendere in affitto il locale per avviare i lavori di rifacimento del mercato di via Mazzini, erano in 22. Un crollo talmente sostanzioso che vien difficile capire il motivo per cui il Comune intenda continuare a spendere 71.500 euro l’anno per l’affitto.

Soprattutto perché in città esiste un altro mercato, di proprietà del Municipio, in via Costa dove sono più gli spazi liberi che quelli occupati dai commercianti (appena 4). Box vuoti che potrebbero tranquillamente accogliere le nove attività di via Cimarosa.

Via Mazzini

A fine 2023 in Comune sono arrivati due milioni e mezzo per aprire il cantiere del mercato di via Mazzini, desolatamente chiuso da otto anni ormai. Dopo due mesi però di ruspe neppure l’ombra. In realtà Simone Prevete sul punto era stato chiaro già a dicembre scorso: «Il progetto approvato anni fa che prevedeva ad esempio 42 box non ha più senso». Da qui l’esigenza di procedere per “stralci” grazie appunto all’ultimo finanziamento regionale e a un milione e spicci fermo nelle casse comunali. «Per poterlo fare però, essendo un progetto che ha vissuto diverse fasi e aggiudicazioni, abbiamo ritenuto essenziale chiedere un parere alla Corte dei conti per poi eventualmente procedere con la prima e magari la seconda fase», conclude Prevete. In sostanza quel che si vorrebbe fare è non appaltare quel progetto ma rifarlo procedendo a lotti, dall’abbattimento totale alla costruzione dei primi box.

