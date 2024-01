Mercato, Napoli su Dendoncker  Roma: Baldanzi 

Il Napoli si conferma molto attivo fino agli ultimi giorni del mercato invernale. Il club azzurro, che ha già accolto ufficialmente Traoré e Ngonge, si prepara ad ufficializzare anche Dendoncker e Nehuen Perez. Il passaggio in biancoazzurro del difensore argentino dell'Udinese, classe 2000, è in via di definizione e potrebbe completarsi a breve, con un investimento di 18 milioni complessivi (16+2 di bonus) da parte del club campano. L'Atletico Madrid aveva il 50% della futura rivendita. Per Perez, invece, contratto di quattro anni e mezzo a circa 1,6 milioni di euro a stagione. Sfumato il trasferimento alla Fiorentina che non intende privarsi di Ikone, un altro club toscano si è fatto avanti per Andrea Belotti: si tratta dell'Empoli, che però deve fare i conti con il problema dell'ingaggio del calciatore.

La Roma vuole tentare il colpo Tommaso Baldanzi (20) negli ultimi giorni di mercato. Il club potrebbe utilizzare i soldi incassati dalla cessione di Vina al Flamengo. L'Empoli però non vuole trattare sulla base del prestito e le due società devono ancora aprire un canale ufficiale di dialogo. Al momento ci sono solo il forte interesse per il trequartista classe 2003 ed i contatti positivi con il suo entourage.

Gli altri affari

Il Bologna si prepara ad accogliere il primo rinforzo in questa sessione del calciomercato: si tratta di Santiago Castro, 20 anni, in arrivo dal Velez. L'attaccante è attualmente impegnato nel Preolimpico con l'Argentina, ma grazie al nullaosta concesso dalla Federazione si è potuto sottoporre alle visite mediche a Buenos Aires per conto del club rossoblù. Fiorentina tentata dalla cessione di Gaetano Castrovilli, il cui contratto scade a giugno. Sul centrocampista, che ad agosto 2023 non aveva superato le visite mediche con il Bournemouth e non è mai stato a disposizione di mister Italiano in questa stagione, c'è l'interessamento di Napoli e Bologna. Doppio colpo del Verona per il centrocampo. I gialloblù hanno annunciato l'acquisto del portoghese Dani Silva, 23 anni, dal Vitória Sport Clube e del francese Reda Belahyane dal Nizza. Il Monza ha ufficializzato l'arrivo di Matija Popovic, in prestito dal Napoli. L'attaccante, classe 2006, nato in Germania, ma di nazionalità serba, ha firmato con i biancorossi fino al 30 giugno 2024.

