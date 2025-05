«Mercato moderno e con servizi extra» 

Senza il pavimento, senza i box che per decenni hanno accolto il via vai dei clienti, sembra più piccolo di quel che è. Del mercato civico di via Mazzini, un tempo cuore pulsante del commercio cittadino, non resta che uno scheletro diroccato.

Davanti alla serranda, abbassata da quasi dieci anni, c’è un involucro in plastica blu che tenta di proteggere la storica fontana realizzata da Antonio Corriga. Tutt’attorno il vuoto e la vegetazione incolta. Da qui l’Amministrazione civica riparte con l’obiettivo di dare una seconda vita alla struttura ma con una pianificazione condivisa, che tenga conto delle indicazioni provenienti dagli attori locali. Ecco perché alcuni esercenti hanno partecipato prima alla riunione delle commissioni Lavori pubblici e Attività produttive e poi al sopralluogo nell’edificio.

Il sopralluogo

«Abbiamo apprezzato molto questa apertura nei nostri confronti», osserva Luca Figus, macellaio che tra le corsie del mercato di via Mazzini ha servito centinaia di clienti, prima di trasferirsi in via Vandalino Casu. L’idea di tornare al mercato, una volta finito, lo stuzzica «magari per diversificare la mi attività» precisa, promuovendo a pieni voti l’idea della piazza aperta attorno alla quale realizzare i punti vendita.

«L’importante - precisa Figus - è che la struttura non sia “bella” solo il giorno dell’inaugurazione: servono servizi che attirino la clientela. Ad esempio, per quanto riguarda il mio settore, sarebbe utile avere la possibilità non solo di vendere la carne ma di poterla cucinare per poter offrire una pausa pranzo al pubblico».

L’obiettivo

Spunti, suggerimenti che le commissioni consiliari stanno raccogliendo per elaborare una proposta di indirizzo da sottoporre al professionista che si aggiudicherà la rivisitazione del progetto per poi avviare una prima parte dei lavori. «Chi meglio degli operatori commerciali può aiutarci a capire quali sono le reali esigenze di un mercato moderno? - afferma il presidente della commissione Lavori pubblici, Giuliano Uras - Con i tre milioni e mezzo che abbiamo a disposizione difficilmente si riuscirà a realizzare tutto: puntiamo su una rimodulazione che ci permetta di riaprire il mercato, lasciando intatte le possibilità di completare poi gli spazi esterni».

Il futuro

Prendendo spunti da altre realtà europee si immagina una piazza centrale, con una copertura richiudibile, attorno alla quale dislocare una ventina di punti vendita, un punto ristoro e spazi da dedicare ad eventi e cultura. Contestualmente si ragiona sulla futura gestione.

«Non possiamo avere un mercato che sia troppo oneroso per gli operatori e per la comunità, deve essere funzionale anche in questo senso», ha ribadito il presidente della commissione Attività produttive, Gian Michele Guiso.

«Sviluppata così come la stiamo immaginando, potrebbe nascere un’infrastruttura all’altezza del capoluogo - il giudizio del consigliere del Partito democratico, Massimiliano Daga, che ha ribadito il ruolo fondamentale del Consiglio - va bene interloquire con la parte tecnica e con l’Esecutivo, ma a dare gli indirizzi dovrà essere l’Assemblea civica». Bisogna però accelerare perché l’obiettivo deve essere aprire il cantiere entro la fine di quest’anno.

