Mercato, l’ultimo Natale prima del trasloco 

Il conto alla rovescia è già iniziato. Il vecchio mercato di San Benedetto chiuderà i battenti per ristrutturazione il 4 gennaio dell'anno prossimo per riaprire (si spera) dopo tre anni. Per i 188 concessionari, che dovranno traslocare nella struttura provvisoria di piazza Nazzari dove dovrebbero iniziare le attività di vendita il 13 gennaio, questo che sta per arrivare sarà l’ultimo Natale prima dei lavori. Una settimana per trasferire merce, frigoriferi e attrezzature.

Tra i banchi

Tra i gestori dei box si registra un sentimento di paura e incertezza. I quesiti sono due e sono strettamente legati tra loro: clienti seguiranno i commercianti in piazza Nazzari? La struttura provvisoria sarà all’altezza di farli lavorare serenamente e accogliere i consumatori? C’è poi l’incognita dei parcheggi di via Sant’Alenixedda, anche se il sindaco Massimo Zedda ha annunciato l’entrata in funzione prima dell’inaugurazione. «Ho visto il box che mi è stato assegnato nella struttura provvisoria, è molto più piccolo di quello attuale e non è angolare», afferma Salavore Portas da dietro il bancone di frutta e verdura. «Sarà un salto nel buio, non sappiamo cosa ci aspetta. Il mercato di San Benedetto è un’istituzione, speriamo di tornare nei tempi stabiliti». Sempre al primo piano, al box 9 Maurizio Loi esprime dubbi e incertezze. «È uno spostamento che non avrei voluto conoscere, non mi stancherò mai di dire che i lavori si sarebbero potuti fare a tappe, chiudendo un piano per volta. I miei clienti sono scontenti del trasferimento, la nostra e loro paura e che San Benedetto non sarà disponibile entro tre anni». Il box provvisorio? «È praticamente il doppio dei due che occupiamo attualmente».

Le incognite

Quintino Palmas vende pesci al box 34. «Il mercato provvisorio di piazza Nazzari è praticamente all’aperto. D’inverno, con la pioggia e il freddo, e d’estate, con il caldo e l’umido, saranno guai e problemi seri». I box? «Quello che ci hanno assegnato è leggermente più piccolo di quello occupato attualmente». Anche Massimo Ruggiu, box 2, mette in evidenza alcune pecche della struttura provvisoria. «Le pendenze sono sbagliate e la griglia per lo scolo dell’acqua anziché essere alla fine del banco è al centro del corridoio». Avete idea di come sarà San Benedetto dopo i lavori di ristrutturazione? «Ancora no – conclude Ruggiu – aspettiamo la settimana prossima, quando ci illustreranno il progetto del nuovo mercato».

